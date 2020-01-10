Украинский политолог Юрий Романенко порекомендовал украинским журналистам, которые перепечатывают сообщения западных СМИ о якобы зачистке иранцами места катастрофы, посмотреть хотя бы одну серию «расследования авиакатастроф» на National Geographic

И еще пример зрады, которую разгоняют американские журналисты, а наши идиоты подхватывают. Украинский «Боинг» ведут по сценарию МН17. Что обсуждают соцсети 10 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Иранцы зачистили территорию от обломков. Конечно зачистили, потому что все обломки свозятся в специальное место, где их собирают вместе, чтобы провести реконструкцию. Так всегда делают во всем мире.

Чем больше обломков соберут, тем выше вероятность реконструкции катастрофы. Пусть хоть одну серию на National Geographic посмотрят.

Или обломки должны гнить под открытым небом? И именно в этом месте находятся наши специалисты, которые анализируют обломки на предмет наличия тех же поражающих элементов.