И еще пример зрады, которую разгоняют американские журналисты, а наши идиоты подхватывают.
Иранцы зачистили территорию от обломков. Конечно зачистили, потому что все обломки свозятся в специальное место, где их собирают вместе, чтобы провести реконструкцию. Так всегда делают во всем мире.
Чем больше обломков соберут, тем выше вероятность реконструкции катастрофы. Пусть хоть одну серию на National Geographic посмотрят.
Или обломки должны гнить под открытым небом? И именно в этом месте находятся наши специалисты, которые анализируют обломки на предмет наличия тех же поражающих элементов.