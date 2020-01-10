Украинский экономист Алексей Кущ убежден, что Украина так и не смогла в полной мере воспользоваться стратегическими преимуществами, доставшимися ей после распада Советского Союза

В свое время в Украине было несколько аргументов, которые превращали ее из объекта геополитических манипуляций в серьезного игрока на мировой шахматной доске.

Это ракетный стратегический щит, ядерное оружие и газотранспортная система. Последняя особенно волновала США, которые неоднократно пытались навязать европейцам свою санкционную политику в отношении СССР и заблокировать строительство газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, а также нефтепровода «Дружба». Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как заявил некогда американский сенатор Кеннет Китинг: "Хрущев не раз угрожал закопать нас. Сегодня все более очевидно, что он также хотел бы утопить нас в океане нефти, если мы позволим ему это".

С тех пор прошло много лет, и Украина вроде бы стала стратегическим союзником США. Но что произошло с нашими стратегическими аргументами в виде "мирных доводов королей"? Никто так и не смог обменять стратегический ракетный щит и ядерное оружие на инвестиции и торговые преференции, которые обеспечили бы безбедное будущее не одному поколению украинцев.

А отечественная ГТС плавно перешла в режим мягкой "эвтаназии". Ее пока не выкапывают на металлолом как стратегический нефтепровод в Закарпатье или трубы оросительных систем на юге страны. Но это не наши заслуги, а, скорее, недоработки "внешнего управления". Как говорится, не все сразу.