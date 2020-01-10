В свое время в Украине было несколько аргументов, которые превращали ее из объекта геополитических манипуляций в серьезного игрока на мировой шахматной доске.
Это ракетный стратегический щит, ядерное оружие и газотранспортная система. Последняя особенно волновала США, которые неоднократно пытались навязать европейцам свою санкционную политику в отношении СССР и заблокировать строительство газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, а также нефтепровода «Дружба».
Как заявил некогда американский сенатор Кеннет Китинг: "Хрущев не раз угрожал закопать нас. Сегодня все более очевидно, что он также хотел бы утопить нас в океане нефти, если мы позволим ему это".
С тех пор прошло много лет, и Украина вроде бы стала стратегическим союзником США. Но что произошло с нашими стратегическими аргументами в виде "мирных доводов королей"? Никто так и не смог обменять стратегический ракетный щит и ядерное оружие на инвестиции и торговые преференции, которые обеспечили бы безбедное будущее не одному поколению украинцев.
А отечественная ГТС плавно перешла в режим мягкой "эвтаназии". Ее пока не выкапывают на металлолом как стратегический нефтепровод в Закарпатье или трубы оросительных систем на юге страны. Но это не наши заслуги, а, скорее, недоработки "внешнего управления". Как говорится, не все сразу.