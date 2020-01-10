Юрий Кот: «Западные СМИ пытаются «заорать» неудобную для США версию»

Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот считает, что главной целью организации крушения украинского авиалайнера в небе Ирана, если принять конспирологическую версию, погасить трагедией нарастающую угрозу для США

Одна из версий иранской катастрофы Боинга МАУ.

Самолет был сбит американцами. И весь шум, который они сегодня поднимают, призван заорать эту версию. Специально ли? Скорее всего да. Время трагедии очень связано с обстрелами военной базы США в Ираке.

Цель — погасить трагедией нарастающую угрозу. Ведь за одной базой обстреляли бы и остальные.

Очень похожий почерк с малазийским Боингом. Тогда эта трагедия остановила наступление ополчения.

Если бы не Трюдо, Джонсон и ВВС с остальными подхрюкивающими, можно было бы подумать о технической неисправности. Но с каждой минутой эта история из разряда «хайли лайкли» убеждает в желании отвести подозрения от истинного убийцы. Громче всех «Держи вора!» кричит сам вор. Более того, появившееся видео якобы случайно снимавшего на телефон в 5.30 утра определенный кусок неба, подтверждает мои сомнения. Украинский «Боинг» ведут по сценарию МН17. Что обсуждают соцсети 10 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Пока не понятна позиция иранских властей. Что-то непонятное мямлят. Сказали бы, что идет расследование и призвали воздержаться от любых заявлений всех, особенно участников трагедии.

Есть три момента, которые требуют внимания.

1. Зачем Ирану было нужно сбивать гражданский самолет, поднимающийся с иранского аэропорта? Ответ очевиден.

2. Украину таки втянули в эту ситуацию. А украинская власть дебилов и рада этому. Сплошные идиоты, не понимающие последствий этого акта и угроз, которые он за собой несет.

Самое противное, что эти уроды даже представить не способны, что США могут использовать эту трагедию для личных целей… Убили, а теперь воют погибших…

Цинизм дьявольский от США. Тупизм бесовский от Украины

3. США могли не специально, а случайно сбить самолет во время отражения атак на базу. Это вполне рабочая версия, поскольку аэропорт находится в аккурат за точкой обстрела на линии поражения. Доказательством этого варианта может быть реакция самих США, которые сначала яростно уцепились за версию технической неисправности. Когда поняла, что и власти Ирана не собираются педалировать ситуацию, перешли в наступление.