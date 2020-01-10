Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков проанализировал причины очередного правительственного кризиса в Абхазии

Абхазия. Беспорядки. Парламент принял обращение к президенту уйти в отставку. Президент Рауль Хаджимба победил на выборах осенью 2019 года и в отставку уходить не собирается. Однако его конкурент на выборах Алхас Квициния не признал результаты выборов и подал в суд.

9 января как раз было рассмотрение. Одновременно в ресторане была стрельба, виновником многие посчитали сотрудника администрации президента, после чего были еще стрельба и протестующие захватили здание администрации президента. После этого и состоялось заседание парламента, где депутаты высказались против президента.

Надо сказать, что Хаджинба около 5 лет назад пришел к власти в результате того, что протестующие захватили здания и вынудили тогдашнего президента Абхазии Анкваба уйти в отставку. А ранее Хаджинба также участвовал в выборах и проигрывал. Так что теперь некая попытка повтора сценария.

Все силы в Абхазии пророссийские, потому что Россия гарант существования Абхазии независимо от Грузии. Грузия же хочет не помирится с Абхазией, а хочет ее опять подчинить себе. Причина — чрезмерный национализм.

В Абхазии несколько ключевых проблем.

1. Слишком большая коррупция.

2. Слишком большая клановость.

3. Слишком слабая экономика. Эксперт объяснил, чем закончится идея о «нормандском формате» по Абхазии и Южной Осетии © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

4. Слишком жесткий режим границы с Россией, плохое состояние старых санаториев и криминальная обстановка в самой Абхазии сдерживают число туристов.

5. Рост числа армянской диаспоры создал напряжение по линии абхазы — армяне. Многие считают, что Абхазия и соседний Адлер вообще превращаются в две новые Армении.

6. Грузия проводит политику жесткой блокады в отношении Абхазии как государства. Хотя границу можно пересекать, многие ездят в Тбилиси лечиться.

7. Российские НПО делают мало программ в Абхазии, а западные НКО прямо рвутся туда и постепенно пытаются переманить на свою сторону активную молодежь.

8. Страна маленькая, 100 тысяч, и находится хоть и в «раю», но не на перекрестке, а как бы в углу. От этого экономике сложно.

9. Инвестиции не идут, потому что инвесторам нужны гарантии, а клановая политика «по понятиям» не может дать таких гарантий. Абхазы также боятся, что богатые чужие скупят всю их райскую землю, а их заставят работать. Поэтому есть ограничения на покупку земли не гражданами Абхазии.

10. Застарелость одних и тех же проблем создает ощущение, что страна остановилась и что найдена некая стабильность, но без развития. И не видно перспектив.