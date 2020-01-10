Политолог Елена Дьяченко считает, что для Украины и президента Владимира Зеленского самая правильная позиция после крушения авиалайнера МАУ – это дождаться официальных результатов расследования

Сейчас действительно не время для Украины втягиваться в чужую игру. Официальная иранская версия несколько отличается от версии об ошибочном ударе Ираном по пассажирскому борту в 5 минутах от пассажирского аэропорта, над жилыми кварталами.

В эфире иранского ТВ директор Организации гражданской авиации Ирана склонился к версии технического дефекта: Лесев: «В глобальном профите в ситуации с упавшим украинским самолетом оказываются США» © Facebook, Игорь Лесев

1. «Маршрут, по которому он следовал, был четко определен как маршрут для пролета бортов из Аэропорта Имама Хомейни, там поблизости на небольшой высоте летело еще 7-8 бортов, одновременно летели десятки бортов на высоте более 25 000 футов и выше, зачем системе ПВО стрелять по самолету на 8 000 футов в воздушном пространстве, по которому нет военных ограничений (омнияти)»

2. «Самолет взлетел примерно в 6.13 и упал в 6.18. Но связь была потеряна не сразу, пилот успел связаться с Мехрабадом и запросить подъем на 21 000 футов, самолет долетел до 8 000 футов высоты. Свидетели отмечают наличие огня еще до столкновения с землей, и то же видно по некоторым найденным деталям. Самолет горел больше минуты в воздухе»

3. «Самолет не развалился в воздухе, но упал целостным, а между тем от попадания ракеты он был бы уничтожен»

4. «Пилот пытался вернуться в аэропорт, что видно из положения машины, она летела на север, но сейчас лежит по направлению к юго-востоку, то бишь к аэропорту взлета. Самолет упал на землю не носом, а брюхом, из-за высокой скорости подскочил еще раз, и его отшвырнуло дальше. На это указывают следы на земле от такого падения. Управление самолетом в основном утрачено не было.