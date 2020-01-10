Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко пояснил, почему украинское общество прощает Владимиру Зеленскому некомпетентность и откровенные политические провалы

Так и хочется иной раз пнуть Зеленского. На дух его не переношу. Но рука не поднимается. Глядя на гул майданных орков, рука не поднимается писать гадости про Зеленского. Небольшая шахматная доска. Политический ход Украины на нынешний год © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Мой личный пример можно легко экстраполировать на всё украинское общество. Зеленский — плохой президент. Отвратительный. Но пусть лучше он, чем майданная свора. Так считают украинцы в своём подавляющем большинстве. А Зеленский этим хитроумно пользуется.

В своё время Янукович готовил подонка Тягнибока на роль главного оппонента на выборах 2015 года. А Зеленскому и готовить никого не нужно. Майданное быдло — его главный оберег.