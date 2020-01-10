Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что заявления лидеров Канады и Великобритании, а также опубликованное видео с ракетной атакой на украинский авиалайнер оставляет много вопросов

Итак, к настоящему времени о том, что украинский самолёт могла сбить иранская ракета, заявили официально премьер Британии Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо.

Зеленский пока молчит. В Иране обвинения в причастности к крушению украинского самолета назвали мошенническими © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В Иране опровергают.

Пока все ссылаются на данные западных разведок.

Но появилось видео (Нью-Йорк Таймс утверждает, что они получили подтверждение и идентифицировали место — под Тегераном, около места катастрофы), на котором видна вспышка — предположительно, ракетный удар по самолету.

Хотя есть и вопрос — почему некий человек под Тегераном в полшестого утра решил вдруг снять на телефон конкретный участок неба в конкретный промежуток времени. А увидев вспышку, не проявил никаких эмоций.

Возможно, этому будут какие-то объяснения.