Итак, к настоящему времени о том, что украинский самолёт могла сбить иранская ракета, заявили официально премьер Британии Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо.
Зеленский пока молчит.
В Иране опровергают.
Пока все ссылаются на данные западных разведок.
Но появилось видео (Нью-Йорк Таймс утверждает, что они получили подтверждение и идентифицировали место — под Тегераном, около места катастрофы), на котором видна вспышка — предположительно, ракетный удар по самолету.
Хотя есть и вопрос — почему некий человек под Тегераном в полшестого утра решил вдруг снять на телефон конкретный участок неба в конкретный промежуток времени. А увидев вспышку, не проявил никаких эмоций.
Возможно, этому будут какие-то объяснения.