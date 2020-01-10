Мировой кризис уже назрел, и в условиях глобализации даже украинским националистам спрятаться просто негде.
И в этот надвигающийся финансово-экономический кризис 2020 года мы-налогоплательщики входим по уши в долгах. Отбросьте нафиг этих ребят из Кабмина, Рады, каких-то «патриотов» — за всё придется платить нам — налогоплательщикам!
И, конечно, больше читайте, повышайте свою финансовую грамотность и не забывайте — учиться можно в любом возрасте. К примеру, советую изучить теорию циклов Кондратьева, или К-волны экономического пророка Николая Кондратьева. Именно он с точностью до одного дня рассчитал на основе индекса цен, гособлигаций, номинальной зарплаты, показателей внешнеторгового оборота и пр. начало Великой Депрессии в США. А пока наши власти наблюдают, ждут…