Украинский экономист Александр Гончаров убежден, что за последствия наступающего глобального экономического кризиса придется расплачиваться не власти и олигархам, а налогоплательщикам, то есть обычным гражданам Украины

Мировой кризис уже назрел, и в условиях глобализации даже украинским националистам спрятаться просто негде. Экономика Украины. Итоги 2019 года © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

И в этот надвигающийся финансово-экономический кризис 2020 года мы-налогоплательщики входим по уши в долгах. Отбросьте нафиг этих ребят из Кабмина, Рады, каких-то «патриотов» — за всё придется платить нам — налогоплательщикам!

И, конечно, больше читайте, повышайте свою финансовую грамотность и не забывайте — учиться можно в любом возрасте. К примеру, советую изучить теорию циклов Кондратьева, или К-волны экономического пророка Николая Кондратьева. Именно он с точностью до одного дня рассчитал на основе индекса цен, гособлигаций, номинальной зарплаты, показателей внешнеторгового оборота и пр. начало Великой Депрессии в США. А пока наши власти наблюдают, ждут…