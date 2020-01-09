Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский возмущен словами посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко о том, что героизация Бандеры и прочих пособников нацистов – это внутреннее дело Украины

Посол Украины Геннадий Надоленко сообщил МИД Израиля, что заявления посла Израиля Джоэля Лиона, осуждающие героизацию нацистских коллаборантов, — контрпродуктивны, мол, это внутренние вопросы украинской политики.

Посол Украины также проинформировал израильтян, что «возрождение и сохранение национальной памяти — один из приоритетов государственной политики». Другими словами, нам плевать на то, что Израилю не нравится глорификация массовых убийц евреев — мы будем продолжать. Украинское еврейство и стокгольмский синдром © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Надоленко считает, что дискуссии должны проходить между историками и экспертами. Верно, должны, но они не проходят. Законом Украины запрещены дискуссии вокруг ОУН-УПА.

Более того, героизация массовых убийц проходит в основном на государственном уровне и на деньги налогоплательщиков, которых никто не спрашивает, хотят ли они этого.

Заявление о том, что почитание людей, виновных в преступлениях против человечности, соучастников и исполнителей геноцида, — внутреннее дело страны — есть форма отрицания Холокоста.

Это аморально, особенно в канун планируемого визита президента Зеленского на Форум Холокоста в Израиле, где будут вспоминать полтора миллиона украинских евреев, зверски замученных немецкими нацистами и их подручными, в частности теми, о которых говорили в своём заявлении послы Израиля и Польши.