Израильский политолог Соломон Манн обращает внимание на то, что ни одна страна западного мира, кроме Израиля, сейчас не имеет достойного ПРО, потому что все полагались на излишне расхваленное американское вооружение

Какой для меня и для многих других самый важный итог Ирано-американского противостояния? Это полная беззащитность Америки перед русскими ракетами. Реальным ответом Ирана на действия США станут ядерные испытания — член международного комитета Думы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Наверное ни для кого не секрет — кто снабжает технологиями Иран и теперь понятно одно: ни одна страна в мире кроме Израиля сейчас не имеет достойного ПРО, потому что все полагались на американское вооружение, на которое, как правильно сказал Трамп, потрачено 2 триллиона долларов, а оно оказалось неработоспособным в боевых условиях. Если военная авиабаза США так "защищена", то что можно тогда сказать об американских городах, привычных к 200 летней мирной жизни?

Не пора ли сильным мира сего сделать вывод?