Какой для меня и для многих других самый важный итог Ирано-американского противостояния? Это полная беззащитность Америки перед русскими ракетами.
Наверное ни для кого не секрет — кто снабжает технологиями Иран и теперь понятно одно: ни одна страна в мире кроме Израиля сейчас не имеет достойного ПРО, потому что все полагались на американское вооружение, на которое, как правильно сказал Трамп, потрачено 2 триллиона долларов, а оно оказалось неработоспособным в боевых условиях. Если военная авиабаза США так "защищена", то что можно тогда сказать об американских городах, привычных к 200 летней мирной жизни?
Не пора ли сильным мира сего сделать вывод?