Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков отмечает, что трагедия украинского самолета, разбившегося 8 января неподалеку от аэропорта столицы Ирана, вызывает массу невольных параллелей

Украинский самолет разбился в Иране, почти 200 человек погибли. Наши искренние глубокие соболезнования Украине и Ирану.

Многие найдут в этом какие-то символы. Учитывая, что самолет американского производителя "Боинг", жестко контролируемого американцами режима, разбился в Иране в ночь, в те часы, когда Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в ответ на убийство американцами иранского генерала. Многие даже посчитали, что это иранская ракета по ошибке сбила украинский самолет. Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Самолет упал на взлете, но и на излете дня православного Рождества, притом что Украина очень православная страна, в которой проамериканский режим борется с православием. Погибших больше всего граждан Канады, главного союзника США, 73 человека. Также иранцев 71 человек. Еще много из ЕС. Из Украины 2 пассажира и экипаж.

Очень много аллюзий. Это какая-то американо-ирано-украинская катастрофа. Но это на каком-то другом уровне.

А в реальности просто упал самолет, и погибло очень много ни в чем не виновных обычных людей. Наши соболезнования.