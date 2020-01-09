Украинский политолог Юрий Романенко замечает, что неверная оценка геополитических процессов и мировых кризисов не позволяет украинскому руководству адекватно реагировать на современные вызовы

Иран, МАУ, коалы и важность контекста.

Знаете, мне буквально вчера писали в комментах, мол, чего вы про Сулеймани и Иран так пишете столько, какое это имеет отношение к Украине. Где мы, а где Иран. Мол, все это далеко от нас.

И в трагедии самолета МАУ точно есть момент, который уже можно вынести как урок — в сложном современном мире, если хочешь выжить и хочешь быть успешным важно понимать большие и малые контексты. Потому что они могут иметь непосредственное значение к нашей с вами истории. Примаков: «Pax Americana заканчивается на наших глазах» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

И вот оказалось, что контекст Сулеймани к нам имеет непосредственное отношение, а пожары с коптящимися коалами в Австралии — нет. И вот потому мы так и живем. Ибо наш бестолковый народ под руководством такого же бестолкового правительства 29-й год не могут определиться с главным и отделить его второстепенного.

Потому фото с пожарами из Австралии перепостили многие, а тема с Ираном заинтересовала единицы. Это легко увидеть, просто промотайте вниз последние темы. Картина маслом.