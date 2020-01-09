Вставлю и свои пять копеек на тему убийства Сулеймани. Пытаюсь понять аргументы в пользу принятия такого решения.
Представляю себе дискуссию. Критик говорит, что убийство лидера шиитов (его, скорее всего, причислят к лику шиитских святых) неминуемо приведёт к мести, причём минимум на десятилетия вперёд.
Помпео (говорят, именно был инициатором) не соглашается — вот мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, а через каких-нибудь 15-20 лет японцы стали копировать американский образ жизни (кроссовки, Макдональдс, играют в американский футбол и т.п… — я сам этому поражался в Японии).
Помпео понимает, что шииты не японцы? Не могу поверить, что он такой идиот.