Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что представление нынешней американской администрации о возможности применения в случае с Ираном «японского сценария» в корне ошибочно

Вставлю и свои пять копеек на тему убийства Сулеймани. Пытаюсь понять аргументы в пользу принятия такого решения. Трамп выступил с обращением к властям и народу Ирана © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Представляю себе дискуссию. Критик говорит, что убийство лидера шиитов (его, скорее всего, причислят к лику шиитских святых) неминуемо приведёт к мести, причём минимум на десятилетия вперёд.

Помпео (говорят, именно был инициатором) не соглашается — вот мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, а через каких-нибудь 15-20 лет японцы стали копировать американский образ жизни (кроссовки, Макдональдс, играют в американский футбол и т.п… — я сам этому поражался в Японии).

Помпео понимает, что шииты не японцы? Не могу поверить, что он такой идиот.