Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров указывает, что в прошедшем году 75% сельскохозяйственного экспорта составили товары с наименьшей добавленной стоимостью, а общее положение в отрасли можно оценить как самое плачевное за все годы независимости

Достижения в сельском хозяйстве в 2019 г.

Структура экспорта (в основном, Китай, Индия, Египет, Турция):

— кукуруза (33%);

— подсолнечное масло (21%);

— пшеница (11%);

— семечка (5,3%);

— соя (5%).

То есть более 75% экспорта — это товары с наименьшей добавленной стоимостью. Итак, если в зерновом хозяйстве есть небольшие плюсы, хотя самым существенным минусом остается низкий уровень переработки в самой стране и снижение потребления продуктов переработки зерна внутри страны, то в животноводстве продолжает уже почти 6 лет серьезное уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Земельная реформа на Украине. Навстречу латифундиям © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В 2020 г. Украина вступает с самым низким уровнем поголовья, реально около 2 млн (дойных) коров, что сравнимо с послевоенными 1946-1947 гг. Естественно, что увеличился импорт самых низкокачественных мясных продуктов (в основном, тримминг (обрезки), мясо механической обвалки (то есть измельченные кости, жилы и т.д. до 260 тыс. тонн, т.н. производство колбас в Украине почти полностью перешло на использование при изготовлении отходов, добавление сои, красителей, вкусовых добавок и т.д. В пользу такого вывода говорит сопоставление объема производства колбас где-то около 360 тыс. тонн с объемом производства собственного мяса и импорта.

Закупая импортные колбасы, также нельзя быть уверенным, что купишь качественный продукт, т.к. закупаются в основном самые дешевые сорта колбас.

Еще хуже обстоит дело с производством молокопродуктов. В 2019 г. рост импорта сливочного масла составил 33%, сыра — 77%, цельномолочной продукции — 42%.

Производство овощей и фруктов в Украине сократилось до минимальных объемов, уступая свой рынок импорту.

Дожили до того, что картошку стали завозить из Африки.

Все это произошло в 2014-2019 гг., потому что режим Порошенко и сменивший его кабинет Зеленского абсолютно не занимались сельским хозяйством страны, не думали и не принимали мер по его развитию.

А реализация сейчас в этих условиях рынка земли приведет к еще большей деградации таких трудоемких отраслей сельского хозяйства, как животноводство, овощеводство и производство фруктов.