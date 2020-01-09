Украинский политолог Юрий Романенко обращает внимание на то, что нынешняя ситуация с конфликтом вокруг Ирана способна спровоцировать глобальное военное столкновение

Вообще, вся эта ситуация с Ираном смахивает мне на Агадирский кризис 1911 года. Когда немецкая канонерка «Пантера» пришла в марокканский порт, где чуть немцы не сцепились с французами. Чуть не началась мировая война. Но началась через три года. Трамп выступил с обращением к властям и народу Ирана © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Только в нашем случае, это американцы с Китаем. И ключевые противоречия не разрешены. И стороны еле сдерживают себя, чтобы не вцепиться. Так что деэскалация в Заливе сегодня — это не конец. Это еще даже не начало конца. Почитайте об Агадирском кризисе.

Роль Украины во всем этом? Мы велиты — застрельщики, говоря языком римской армии. Или даже не велиты, а варварская плохо вооруженная пехота, которую отправляли первой в бой, чтобы разведать основные силы врага и посмотреть, как он намерен вести бой.