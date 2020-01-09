Главный редактор газеты «Горожанин» Виталий Теплов убежден, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не только взял на вооружение национал-патриотическую риторику своего предшественника, но и с редким упорством повторяет все его политические и экономические провалы

Месяца два-три назад я писал о том, что Зеленский вызывает у порохоботов такую слюнобрызгательную ненависть еще и потому, что во многом является слегка улучшенной копией Порошенко. Голограммой, над которой поработали дизайнеры. То есть стало формироваться понимание, что экс-копия у нью-копии ничего в перспективе не выиграет, не на чем набирать очки.

Почти на 90% Зеленский является копией Порошенко в псевдопатриотической риторике, почти на 100% — копией в их общей зависимости от улицы, и на 110% — улучшенной копией! — в привязанности к безумным реформам, смысла и последствий которых они одинаково не понимают.

Если и была разница, то лишь в том, что Петр Алексеевич действовал, не забывая о своих личных интересах, а Владимир Алесандрович — тупо в интересах своего разномастного бизнес-грантового окружения. «Не будьте в омані»: Порошенко посоветовал Зеленскому обратить внимание на пожары в Австралии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но представить себе, что Зеленский будет не откладывая в долгий ящик в точности копировать самые громкие ошибки Порошенко, этого я и в страшном сне представить себе не мог.

Оман так Оман.

Но всех советников и пиарщиков ОП я бы выгнал с работы уже в первый же послепраздничный день, ибо их тупые усилия сделали из Омана (обычный отдых) — Оман+ (необычайно тупое враньё).

И единственное, что меня сегодня во всей этой восточной песне Зе интересует, хватит ли у него смелости на обломках собственного рейтинга всё же настоять на выполнении рекомендаций Венецианской комиссии и всё же поменять верхушку правоохранителей на тех, кто действительно готов защищать право, а не патриотическое кумовство.

Все побочные эффекты, типа рынка земли или стратегии развития, это уже можно сказать — страницы, которые перелистнули. Здесь никаких надежд не осталось еще с октября-ноября.

Вот ведь какие гримасы судьбы. Один всю жизнь карабкался к вершине, воровал, продавал, предавал. Второй на эту верхнюю точку просто выскочил как чертик из коробочки. Но эта верхняя точка сделала из двух разных судеб одинаковый продукт — блестящее и пустое навершие на новогоднюю елку.