Журналист Иван Лизан утверждает, что ситуация с постановочной ракетной атакой Ирана на базы США в Ираке не снимает вероятность возникновения крупного вооруженного столкновения на Ближнем Востоке

Ракетный удар понарошку.

Договорняк, который разыграли американцы с персами, предупредившими Вашингтон через Багдад о готовящемся ракетном ударе, конечно, радует. В очередной раз удалось перенести начало большой войны «вправо».

Однако законы диалектики, в частности перехода изменений из количественные в качественные, делают начало войны неизбежным к каким бы договорянкам не прибегали стороны. Рано или диалектика и эмпирический закон Мёрфи (всё, что может пойти не так, пойдёт не так) возьмут своё и в схеме «вы ударьте ракетами понарошку» возникнет сбой. Трамп выступил с обращением к властям и народу Ирана © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

И тогда миллионам будет не до смеха. Единственное, что может снять накопившийся груз проблем и противоречий на БВ — постепенное, растянутое на долгие годы, выдавливание оттуда США с привлечением внешних арбитров — России и Китая, а также перестройкой системы межрегиональных политических и экономических отношений.

И теперь интересно, ускорят ли союзники США вывод своих войск из Ирака и насколько быстро оттуда уйдут американцы, чей президент в очередной раз показал, что воспринимает силу и не готов начинать войны. Трамп не стал обострять отношения с Северной Кореей, сдержался и с Ираном. Однако это очередной — второй по счёту — мощный удар по авторитету США как мирового жандарма. Если жандарм слаб и его можно без последствий обстрелять ракетами, то зачем его слушать?

Похоже, именно подобная схема станет модельной при уходе США из регионов. Сперва дипломатические поражения, затем угроза обострения, а после уход из ставшего не нужным в рамках логики изоляционизма региона.

Поэтому в очередной раз стоит признать, что Путин оказался в том месте и в то время. Осталось научиться извлекать экономическую выгоду из политических успехов.