Глава Русского союза Латвии и экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок отмечает, что неадекватная политика президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке ставит в тупик европейских лидеров

50 оттенков молчания.

Убийство Касема Сулеймани, одного из главных военных чинов Ирана, по приказу американского президента вызвало очередной приступ натужного молчания у лидеров Европейского союза.

Причина ступора — стратегический союзник опять повел себя неадекватно и совершил то, что может привести к последствиям, которые негативно отразятся на Европе. А последствия дестабилизации ближнего Востока для Европы будут очень серьезными: новый неконтролируемый поток беженцев, расходы, разорванные в клочья деловые связи, активизация террористов и многое другое, слово «война» даже не хочется упоминать, хотя и она может стать следствием действий США. Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Думаю, американский лидер доволен своими «союзниками». Приятно же, когда за твой дебош платят другие, при этом ничего тебе не говоря. В итоге хочется повторить эксперимент с еще большим фейерверком. Пусть эти амебы снова молча занимаются ликвидацией последствий.

В свое время Жак Ширак — один из немногих политиков с позвоночником, выступил против американской авантюры в Ираке и, как мы теперь знаем, оказался абсолютно прав.

Нынешние же европейские лидеры показывают, что ничему не научились. Одни предпочитают усиленно молчать, а другие — играть роль шакала Табаки при Шер-Хане.

Вопрос: зачем при такой позиции Евросоюзу нужна своя внешняя политика, если есть чужая?

Сегодня буду выяснять причину этого полного игнорирования растущей с каждым часом проблемы и пытаться сподвигнуть коллег-депутатов на какую-то адекватную реакцию со стороны Европейского парламента, пока европейские лидеры молчат.