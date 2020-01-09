О МАУ за время их существования говорили что угодно: и что они монополисты, использующие своё положение вопреки интересам пассажиров; и что они выдавили других местных перевозчиков; и что сервис не тот; и что опаздывают; и что цены неадекватные и т.д. и т.п.
Во многих случаях у меня было другое мнение: и сервис получше на порядок, чем у многих европейских компаний, и борты чистые, и экипаж аккуратный и обходительный; и ведь это ж наши лица, в конце концов, язык наш, улыбки наши. Это из собственного опыта — и я, и семья летаем часто.
Но чего точно не было, и МАУ нужно отдать должное, и компания смогла уходить и уводить своих пассажиров от страшных бед, — это катастроф. Искренне относил это к какой-то отечественной школе авиации, опыту, ответственности пилотов и обслуживающего техперсонала за вручённые жизни людей.
Сегодня произошла ужасная трагедия… Чем она вызвана, в чем причина, я не знаю, не специалист. Очень хочу надеяться, что она не будет иметь продолжения, хотя разбалансированные состояния государства, в целом, и авиационной отрасли, в частности, исключают иллюзии.
Приношу свои самые искренние соболезнования и сопереживание близким погибших. Царство Небесное их душам.