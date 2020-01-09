Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб подчеркивает, что косвенной причиной страшной авиакатастрофы в Иране стало общее состояние государства в целом и авиационной отрасли Украины в частности

О МАУ за время их существования говорили что угодно: и что они монополисты, использующие своё положение вопреки интересам пассажиров; и что они выдавили других местных перевозчиков; и что сервис не тот; и что опаздывают; и что цены неадекватные и т.д. и т.п.

Во многих случаях у меня было другое мнение: и сервис получше на порядок, чем у многих европейских компаний, и борты чистые, и экипаж аккуратный и обходительный; и ведь это ж наши лица, в конце концов, язык наш, улыбки наши. Это из собственного опыта — и я, и семья летаем часто. Странный рейс украинского Боинга из Тегерана в Киев оборвался крушением. Что известно о трагедии © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Но чего точно не было, и МАУ нужно отдать должное, и компания смогла уходить и уводить своих пассажиров от страшных бед, — это катастроф. Искренне относил это к какой-то отечественной школе авиации, опыту, ответственности пилотов и обслуживающего техперсонала за вручённые жизни людей.

Сегодня произошла ужасная трагедия… Чем она вызвана, в чем причина, я не знаю, не специалист. Очень хочу надеяться, что она не будет иметь продолжения, хотя разбалансированные состояния государства, в целом, и авиационной отрасли, в частности, исключают иллюзии.

Приношу свои самые искренние соболезнования и сопереживание близким погибших. Царство Небесное их душам.