Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин полагает, что правы те, кто считает религиозное мышление представителей нынешней администрации президента США, одним из побудительных мотивов ближневосточного кризиса

Важный аспект ситуации вокруг Ирана, о котором почти не говорят в Украине, в изложении газеты Guardian: «У Вашингтона есть свое мессианское лобби, которое, возможно, еще более влиятельно. И госсекретарь Майк Помпео, и вице-президент Майк Пенс представляют собой направление евангельского христианства, которое рассматривает события на Ближнем Востоке через призму библейского пророчества, в котором Иран играет роль зла, готового сойтись в апокалиптической битве с силами добра. Известно, что и Помпео, и Пенс уговаривали Трампа дать команду убийству генерала Сулеймани». Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

И это не преувеличение и не фантазии журналистов. Религиозное мышление нередко определяло практические шаги в политике. А к этому стоит добавить ортодоксальные группы в иудаизме, мечтающие о создании Третьего храма (для чего нужно с исторического места в Иерусалиме снести мечеть аль-Акса) ради формирования условий прихода Мессии.

Кстати, в решении Трампа перенести посольство США в Иерусалим огромную роль наряду с израильским лобби сыграли именно евангелисты. Они просто верят, что в самом начале Апокалипсиса Бог сразу заберёт праведников в рай. Хотя в Библии ничего такого не сказано.

В общем, если б на Ближнем Востоке всех интересовала только нефть, мир был бы более безопасным местом.