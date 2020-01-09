Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в среду, 8 января, в Facebook прокомментировал нахождение людей, связанных с финансистом Джорджем Соросом, в структурах украинской власти

В телеграмме произошёл обмен любезностями между Бужанским и "Резидентом", каналом Офиса президента. Макс говорит, что ни один человек в стране не голосовал за Сороса и его команду, и именно Зе завёл их во все кабинеты власти. Резидент же говорит, что сеть экспертов и организаций Сороса — единственная в стране целостная структура и альтернативы ей нет; ни один олигарх не предложил иного. И что Зеленский никогда, собственно, и не выступал против них.

И что тут ответить Зеленскому и его офису? Об уровне "экспертов", которых ни в одной нормальной стране мира никогда не назначили бы на те должности, которые Зеленский раздал им в Украине, я даже говорить не стану. Называть единой структурой сборище амбициозных, но в массе своей тупых и бесполезных грантоедов, которые объединены лишь одной целью — алчностью, тоже не стану.

Но если раньше соросятня оказывала влияние на власть (при разных президентах в разной степени), то при Зе соросятня стала самой властью. Вы в своём офисе на Банковой можете думать, что именно вы управляете государством, но на самом деле всё иначе: вы уже всего лишь обслуга соросятни, тот красивый фасад для народа, за которым соросятня уничтожает и грабит Украину в пользу коллективного Сороса. Вы не управляете ничем и уже даже не понимаете сути происходящего. Хотя думаете, что всё иначе.

Без них вы уже ничто. Вы зависимы от них, вы доверили им всё, но они своей пещерной некомпетентностью провалили даже те ваши немногие инициативы, которые реализовать в ваших силах. А альтернативы не видите лишь потому, что приблизили и возвеличили только лишь соросятню, а уже соросятня отдалила от вас всех остальных. Альтернатива есть всегда, но вы не желаете создать собственную структуру гражданского общества; для Украины и под президента.

Соросятне плевать на вас. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко… Никогда и ни при ком иностранные агенты в Украине не чувствовали себя так вольготно, как теперь при Зеленском. При каждом они были рупором и кувалдой Сороса; давили на власть. При вас тоже. Но давить на вас им уже не надо — вы сами легли под них.

Каденция Зеленского недолга, а коллективный Сорос — вечен. И хозяин для них не на Банковой улице, в Офисе президента, а на Танковой, в посольстве США. Переступят через вас и пойдут дальше с Соросом. Но уже более сильные и влиятельные.

Через 5 лет никто не скажет, что Сорос про@срал страну. Потому что, действительно, никто из нас не избирал Сороса. И потому что он ни цента не про@рёт — выжмет из нашей страны всё, что успеет (именно успеет, а не что вы ему позволите; ваше мнение ему уже мало интересно).

Но все скажут, что у Зеленского был огромный шанс и безразмерная власть, но он про@рал всё. Если не поймёте это сейчас и не прекратите пресмыкаться перед соросятней, позволяя их хозяевам уничтожать и грабить нашу страну.