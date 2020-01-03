Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский уличил в циничной лжи депутата от порошенковской партии - Николая Княжицкого, который заявил, что евреи Украины радостно встречали нацистов во время гитлеровского нашествия

Народному депутату Мыколе Княжицкому не нравится заявление послов Израиля и Польши. Он утверждает, что «в украинских местечках тысячи евреев выходили встречать нацистов хлебом и солью, помня про европейские традиции Германии». Это наглая и циничная ложь!

Встречать нацистов выходили сторонники Бандеры и Мельника, они же устраивали еврейские погромы и массовые убийства евреев в первые же часы и дни оккупации, а иногда и до прихода немцев. Они украшали города и села лозунгами «Слава Гитлеру! Слава Бандере!». Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

Может это евреи вышли во Львове встречать нацистов и устроили себе массовый погром? Или в Жовкве? Золочеве? Киеве? Это евреи издавали антисемитские газеты с призывами к своему убийству?

Это евреи убивали своих детей в Белой Церкви? Это евреи в составе Буковинского куреня приехали в Киев убивать? Или это евреи-оуновцы сожгли синагогу с людьми в Перемышлянах?

Депутат сравнивает Авраама Штерна и Ицхака Шамира с массовыми убийцами и военными преступниками из ОУН-УПА и прозрачно намекает, что письмо послов есть результат влияния России.

Беда Украины — это такие депутаты, как Княжиций: разжигающие ненависть, распространяющие ложь, творящие зло.

Надо знать, что Княжицкий — автор списка героев, который состоит из убийц и коллаборантов, поэтому он так дергается. Можно призвать запретить ему въезд в Израиль, но, к сожалению, у него есть право на репатриацию.