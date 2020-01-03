Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко пояснил, почему призыв Польши и Израиля не чествовать Бандеру, останется неуслышанным украинскими политиками

Польша и Израиль призвали Украину осудить, а не чествовать Бандеру и прочих нацистских колаборантов. Но дело в том, что вся «историческая память», которую майдан навязал Украине — это и есть Бандера и прочие нацистские колаборанты.

Без этого у Украины просто не будет врагов: ни внутри страны, ни у её границ. Без этого не с кем будет воевать; да и некому. Именно на этой «исторической памяти» была развязана война в Донбассе, на ней же существуют сторонники войны до сих пор. Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

Осудить, запретить Бандеру, прочих нацистских пособников и все исторические события, с ними связанные, — и Украина станет просто нормальным государством. Государством, где не останется поводов для войны, вражды, разделения. Государством, где вмиг решатся все гуманитарные разногласия.

Просто надо взять — и втоптать в грязь всю эту «историческую память» нацистских колаборантов майдана. Осудить, запретить, растоптать, в пыль растереть. И тогда просто как класс с политической карты исчезнут Порошенко, Вакарчук и прочие Тягнибоки.

Но для этого нужен президент, которому не всё равно, что на мэрии столицы вывешивают портрет нацистского преступника.