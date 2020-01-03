Журналист Иван Лизан считает, что Иран непременно где-то ответит на убийство Кассема Сулеймани, и Дональду Трампу вновь нужно будет идти на эскалацию конфликта с неясными последствиями

О Трампе и убийстве Кассема Сулеймани.

Трамп всё время себя позиционировал как американского изоляциониста и националиста, который использует отказ США от невыгодных для них сделок и обязательств, а также сворачивание США в военных конфликтах как средство для возвращения США могущества.

Именно этим и был привлекателен Трамп для постсоветских и мировых элит: он в конфликтах пятился назад как рак, периодически щёлкая клешнями: вспомним ракетные удары по сирийскому аэропорту, миграцию американского контингента в сирийских песках или переговоры с Талибами о выводе американских войск их Афганистана, дело С-400 для Турции. МИД РФ назвал авантюрным шагом США убийство иранского генерала Сулеймани © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Лишь в вопросах экономики и миграции Трамп вёл себя предельно последовательно, но не слишком эффективно: «похоронил» NAFTA, начал торговую войну с КНР, обложил санкциями Huawei и ZTE. Вместо NAFTA пока что ничего нет, война с Китаем лишь замедлила китайскую экономику, Huawei спешно импортозамещает сервисы Google, а Турция ставит С-400 на боевое дежурство и готовится воевать в Ливии без США.

В общем, образ Трампа — уходить от войн и конфликтов, бить по экономике чтобы договориться с противником на лучших для Вашингтона условиях. Пример — история с КНДР или сменщик NAFTA. В то же время президентство Трампа — это история внешнеполитических провалов США и изоляционизма. Эти провалы лишь усилили раскол США по партийной линии, что толкает каждую из партий и их членов к радикализации. И вот она наступила: в результате авиаудара по Багдадскому аэропорту убиты глава «Хашд-Шааби» Абу-Мухандис и глава «Сил Кудс» генерал КСИР Кассем Сулеймани, а также еще 3 человека.

Сама же история с авиаударом поражает своим цинизмом: с одной стороны, персы явно унизили и загнали США в угол осадой посольства, с другой стороны, столь жестокий и циничный ответ явно за гранью. США в Ираке стали терять лицо, в ответ показали зубы и ударили наотмашь.

Теперь же, после убийства иранцев и Сулеймани, Трамп, похоже, оказался на развилке: Иран непременно где-то ответит и Трампу вновь нужно будет идти на эскалацию конфликта, что будет выбивать его из его же образа изоляциониста и националиста — для персов убийство Сулеймани является огромной утратой и большим унижением, которое наверняка можно смыть лишь кровью, но не уступками или переговорами. Что Трамп получит взамен — не ясно. Но, уверен, ничего эквивалентного — он не самый большой ястреб в американском гнезде, а его избирателю войны не интересны, то есть Трамп получил тактическую победу, но впереди у него маячит стратегическое поражение.

Остаётся надеяться, что Тегеран и Вашингтон не свалятся в состояние полноценной открытой войны, — войну чужими руками они уже ведут — иначе текущий год для мировой политики рискует стать катастрофическим.