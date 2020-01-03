Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook высказал мнение, что решение президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Ираку, в ходе которой был убит иранский генерал Сулеймани, будет иметь далеко идущие последствия

Трамп, как прилежный ученик аятоллы.

Персидского генерала Сулеймани чисто по-человечески жалко — «корпус стражей Исламской революции» всегда напоминал нашу «красную гвардию» своей идеологизированностью, что вызывало уважение. На фоне роста влияния ЧВК с их каперской философией наживы, «стражи» были приятным атавизмом 20 века, когда люди считали, что воюют за идеи, а не за деньги.

Но если говорить о прагматизме, то Трамп сделал беспроигрышный ход не только для победы на выборах (военного вождя всегда больше поддерживают чем экстравагантного блогера-миллиардера), но и для реализации своей долгосрочной стратегии — заставить США заниматься собой (мэйк грэт эгэйн). МИД РФ назвал авантюрным шагом США убийство иранского генерала Сулеймани © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Для того, чтобы развернуть полноценный изоляционизм и вернуться к проблемам собственной страны и континента надо загнать граждан США домой, развернув вектор их интересов внутрь страны.

Угроза физической безопасности — лучшая мотивация вернуться домой самому и вернуть капиталы.

В этом смысле Трамп зеркалит политику аятолл из Ирана — объединять граждан внутри, создавая новые и новые очаги напряжения вовне.

Чем больше будет угроз из Тегерана в сторону США, тем это выгоднее изоляционизму Трампа. И совершенно не обязательно начинать войну — достаточно собрать флот в Персидском заливе, чтобы нефть пошла вверх, повысив рентабельность сланцевых технологий.