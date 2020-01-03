Украинский экономист Александр Гончаров обращает внимание, что среди иностранцев, занимающихся собственным бизнесом в Польше, предприниматели из Украины составляют самую большую группу - 25% от общего количества.

В отличие от наших политических «патриотов», Польша проводит ассимиляцию украинских бизнесменов — результаты впечатляющие

Первое: теперь украинские бизнесмены куют ВВП не в своей стране, а в Польше. Заметьте, в Польше среди 19 тыс. иностранцев, занимающихся собственным бизнесом, 4786 предпринимателей — граждане Украины. Это самая большая группа (составляет 25% от общего количества). Богатые украинцы (преимущественно с востока и юго-востока Украины) открывают бизнес в сфере услуг, производства и строительства. В Опольском воеводстве, например, они составляют еще больший процент (45%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа. Украина больше никому не нужна даже как инструмент. Ее судьбу решат извне - Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Второе: теперь украинские бизнесмены перечисляют пенсионные взносы не в ПФ Украины, а в субъекты трехуровневой пенсионной системы Польши (у нас до сих пор так и не запустили второй накопительный уровень). Дело в том, что иностранцы, которые работают или ведут бизнес в Польше, так же как и польские граждане, обязательно должны быть застрахованы и платить взносы в соответствующие местные пенсионные фонды.

Сейчас численность физических лиц, подлежащих пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности и имеющих не польское гражданство, увеличилась с 65 тыс. человек (декабрь 2008г.) до 683 тыс. (декабрь 2019 г.), т.е. видим более чем 10-кратное увеличение числа иностранцев в польской страховой системе за последнее десятилетие — где наибольшее число составляют украинцы.

Ну, и что дальше? Будем кричать идеологические речёвки или объединяться для того, чтобы самим начинать выкарабкиваться из этой нищеты? Также наблюдение для властей: набрали преданных и послушных министров, а результатов ждете как от компетентных и опытных…