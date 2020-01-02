В отместку Зеленскому. Два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко
В отместку Зеленскому. Два телеканала показали новогоднее обращение Порошенко
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Ну Порошенко и жлоб. Или его, его же барыги, на бабло кинули. На его канале заставки с распродажи — за 20 баксов. Я знаю ее цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали «Главновости». У меня денег на заставку покруче не было.