В воскресенье, 29 декабря, состоялся второй обмен пленными, на этот раз между Украиной и мятежными республиками Донбасса - ДНР и ЛНР. Напомним, предыдущий обмен прошел между Киевом и Москвой 7 сентября. Нынешнее событие - историческое и поворотное для Украины. Почему? Об этом размышляли политологи и журналисты в своих соцсетях

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва написал, что событие это, безусловно, позитивное. Особенно детально он остановился на судьбе «беркутовцев»: «Сегодня совершился обмен. С моей точки зрения — очень позитивное событие. Это всегда правильно, когда люди выходят на волю и Новый год будут встречать не в камере, а с родными. Особенно, когда их вину 6 лет никто не мог доказать. Как в случае с беркутовцами. Беркутовцев «ДНР/ЛНР» уже давно требовали на обмен, но Украина согласилась на это только сейчас. Почему? Потому что для Зеленского процесс над ними не нес никакого политического профита, зато нес очевидные риски. Есть много украинцев, которые не верят версии следствия, что убийства на Майдане совершал «Беркут». Для многих «Беркут» до сих пор — это люди, стоявшие на страже порядка и которых потом предали, обвинив в преступлении, которое они не совершали. И так думают многие из избирателей Зеленского. И в случае обвинительного приговора это дало бы им еще один повод задуматься — отличается ли чем-либо Зеленский от Порошенко. В то же время националисты даже после обвинительного приговора не воспылали бы любовью к Зеленскому. Да и до самого приговора нужно еще было дожить.

Многие считали обвинение полностью сфальсифицированным. Но вести дело к оправданию Зе-команде было страшно — обвинят же в «зраде». Отправив беркутовцев на обмен Зеленский, нашел для себя удобный выход из этой политической проблемы. С одной стороны, беркутовцы де-факто уже освобождены (чем довольна одна часть избирателей). С другой стороны — они не оправданы, а обменены на украинских граждан, которые находятся в плену у «ДНР/ЛНР», что должно удовлетворить другую часть избирателей. Таковы политические мотивы. Но есть нечто, что намного больше и важнее политики. «Небесная сотня» — это краеугольный камень, который лежит в основе всей постмайданной украинской государственности. Памятью жертв Небесной сотни, которых, как считается официально, расстреляли по приказу Януковича, правители страны последние 6 лет оправдывали все, что они делали. Это важнейший символ веры постмайданной Украины. И вот тех единственных, кого власти за последние 6 лет смогли поймать и обвинить в убийствах, теперь, еще до приговора суда, просто освобождают и отправляют на обмен. Да, потом можно будет их судить заочно, как Януковича, но это все окончательно превратится в клоунаду. Очевидную для всех клоунаду. И голос тех, кто с самого начала говорил о фальсификации этого дела, приобретет сейчас куда больший вес, чем раньше. Потому что с точки зрения общественного сознания не укладывается в голове, как могли отпустить реальных убийц людей на Майдане. Если отпустили — значит, сами не верили в их вину.

Именно так это воспринимается. И именно поэтому запрос общества на честное расследование трагедии 20 февраля 2014 года будет все сильнее. Я совсем не уверен, что это все побудит нынешние власти и силовые структуры докопаться до реальных исполнителей и заказчиков этого мегапреступления. Совсем не уверен, что арестуют и начнут судить тех, кто рано утром 20 февраля открыл огонь по правоохранителям, тем самым и спровоцировав бойню. Более того, нельзя на 100% исключать вероятность того, что власти последуют совету близкого к Зе-команде главреда «Цензора» Бутусова и бросят в тюрьму новую партию людей, работавших у Януковича, обвинив их в организации расстрелов. Ну, типа, чтоб сбить волну «зрады». Но это все уже будет агония. Откровенная фабрикация, в которую никто не поверит. После освобождение «беркутовцев» дело, которое с горем пополам шили последние 6 лет, разрушено. А преступление еще ждет своего настоящего расследования».



Бывший народный депутат Елена Бондаренко назвала обмен неким приговором для государства Украины, в которой фактически есть политические узники, незаконно удерживаемые,"неправильные" граждане: «Сегодня почти полсотни украинцев обретут свободу. Это — так называемые незаконно удерживаемые. Идет обмен. По заявлениям представителей ДНР, почти 80% тех, кого Украина "обменивает" — это гражданские, не военные, живущие до ареста не в Донецкой и не в Луганской областях, это самые что ни на есть политические узники. Среди них — ученый, инженер, 85-летний дедушка Мехти Логунов, спортсменка Даша Мастикашева, беркутята. За всех обмененных надо лишь порадоваться: они обретают свободу. Политзаключенная Дарья Мастикашева о цинизме и равнодушии украинского "правосудия" © Скриншот из видео правозащитной организации "Успишна варта"

А вот Украина в этом обмене выглядит как государство, которое могут назвать террористическим. Поскольку обмен — лишнее доказательство того, что в стране есть политические, есть незаконно удерживаемые, есть "неправильные" граждане, которых выменивают на других украинских граждан. Пока власть стыдливо это не комментирует, скряжно информирует нас о деталях обмена, списками фамилий на обмен не делится.

Возможно, скоро власти Зе все-таки наберутся мужества и озвучат то, что давно ясно и понятно адекватным, критически мыслящим людям. Наконец признают, что на востоке страны идет гражданская война, АТО было преступной, армия использовалась незаконно, продолжение войны против украинских граждан — это преступление против человечности.

С Богом! Пусть в новом году правда и дальше пробивает себе дорогу. С нашей помощью».



Общественный деятель Александр Скубченко также обратил внимание на «политических узников» и на то, что меняли украинцев на украинцев: «Обмен состоялся, теперь выскажусь. 139/81. Это не давление, а количество освобождённых с двух сторон. Все, кого меняли с двух сторон — граждане Украины. 80% тех, кого Киев передал Донецку и Луганску — граждане Украины, которые до ареста жили на контролируемой территории, те, кто никогда оружие в руках не держал — политические узники. 22 человека отказался покидать Украину, так как ехать в ЛДНР им некуда: дом и семья здесь, Зеленский их просто выдворял из дома, по факту. С точки зрения Зеленского и его придворных грантоедов мы обменяли хороших украинцев на плохих украинцев. О каком приближении мира мы говорим, если власть нас до сих пор сегрегирует? О каком "достучусь до сердец" Зеленский говорит, если до сих пор с презрением относится к миллионам людей по ту сторону фронта? Да, Зеленский подписал указ о помиловании лиц, которых обменял. Но помиловал ли он их в душе? Нет, помиловал лишь на бумаге, для него это лишь вопрос процедуры. Да, одномоментно освободили украинцев в Киеве, в Донецке и в Луганске. Но Зеленский приветствовать будет лишь тех, кого к нему на встречу доставят в Борисполь. Иных для него не существует: обменяли, и с глаз долой. Расстраивать сторонников майдана и войны Владимир не желает.

Шанс на мир появится только тогда, когда Зеленский мыслями, словами и делами станет президентом всей страны, а не только её части — майдана. Когда станет президентом и для неподконтрольного Донбасса, а не просто будет говорить дешёвое, что Донбасс — это Украина. Когда мы признаем, что в Украине — гражданская война, что граждане Украины убивают граждан Украины, что освобождаем и меняем граждан Украины на граждан Украины».



Журналист Наташа Влащенко считает, что расследования по "Беркуту" нужно было проводить на протяжении пяти прошедших лет, прежде чем навешивать ярлыки: «Я вот читаю десятки постов про обмен «убийц и террористов». И хочу спросить: если дело Майдана не завершено, если мы не знаем кто принёс оружие на Майдан, если мы не назвали имена снайперов, которые стреляли в обе стороны, если мы не знаем, кто платил этим снайперам… и еще сотня « если»… То как мы можем называть убийцами и террористами кого бы то ни было? Лично у меня ответ на вопрос — «почему не расследовали», один: не хотели. Почему не хотели? Есть тоже только один ответ. И вы его произнесите сами. Смелее, не стесняйтесь… Знаете, я ведь на работу хожу в Октябрьский. И сердце сжималось не раз у этих фото. Но ни разу не застала там плачущих депутатов эпохи Порошенко и членов его правительства… и да, они еще много вам не рассказали — ни про то, как сдавали Крым, ни про Иловайск, ни про Дебальцево, ни про разграбленные дома Януковича, Арбузова и прочих. Вот если бы прошел большой процесс по этой колоссальной трагедии — тогда бы мы и поговорило об убийцах и террористах. Итак, чтоб боты не мучались: ребята, погибшие на Майдане, — романтики и герои, у нас вооруженный конфликт с Россией, и да, Россия его сторона. (Я же знаю, что сейчас ботам в темниках напишут)».



Политик Евгений Мураев убежден, что сегодняшнее событие — это начало разрушения мифов, созданных режимом Порошенко. Мифов о врагах и героях: «Долгожданный обмен, наверное, самая хорошая новость уходящего года. Наконец-то политические заложники событий 2013-2019 годов окажутся дома. Это важное событие не только для родных и близких, но и для всей страны.

А для мыслящих людей — очередное крушение мифологемы, на которой держался режим Порошенко и уличный беспредел «патриотов». В сухом остатке:

1. в рамках «русско-украинской войны», проходящей на нашей территории, обменяли не боевых бурятов и чеченцев, а в большей мере невоенных украинцев на украинцев;

2. в отношении не расследованного «дела Майдана» обменяли сотрудников правоохранительных органов, выполнявших свой долг, чью вину, как не старались, не смогли, да и не могли доказать в течении пяти последних лет.

Друзья и оппоненты, пора просыпаться, пора признаться себе и вслух в очевидном: все случившееся в нашей стране — это следствие неконституционной смены власти, прихода на крови к власти мародеров, безнаказанности подстрекателей уличных волнений и разжигателей гражданского противостояния. Пока они не получат по заслугам, а те, кто молчал, не признают ошибку, ничего не изменится. Может только стать хуже, как при недолеченной болезни, опасной рецидивами.

Пора. Хочу верить, что в следующем году такие профессии, как патриот, активист, ветеран и волонтёр, канут в Лету. Все станут равны перед законом, а виновные в деградации государства и военные преступники понесут справедливое и суровое наказание. Все разделяющее нас останется в прошлом, наступит мир, а люди объединятся вокруг идеи построения сильного государства для себя. Это ещё возможно».



Политтехнолог Михаил Подоляк написал об отличиях первого и второго обменов: «Если первый обмен действительно был оправдан, тщательно продуман, психологически важен для страны и в какой-то степени доказывал решительность Зеленского, то сейчас происходит все слишком спешно и странно. И откровенно уже раскалывает страну на фундаментальные «за и против». Раскалывает остро, беспощадно и с далеко идущими негативными последствиями. Единства, внутреннего диалога опять не получится. Нынешний обмен однозначно в среднесрочной перспективе обвалит рейтинг президента (понятно, что наряду с целым рядом иных фэйлов)… Потому что Украина в этот раз предложила к обмену не столько непосредственных участников событий на Донбассе, сколько участников кровавых событий ДО, событий, приведших к многочисленным кровавым событиям. И сделала это, откровенно ломая собственные законы, правосудие, процедуры. Зачем так примитивно? Зачем нужна была эта лобовая атака на самих себя? В итоге имеем две стороны бесполезной медали. Обе негативные…

…Первая и обязательная сторона… Про болотное нытьё. Традиционное. «Ой-ой, отправили на обмен заведомых террористов и преступников и тем самым добровольно и окончательно разрушили дело о расстрелах на Майдане. Не довели его до логического завершения». Даже записной циник Порошенко тут же разрядился своим омерзительным пафосом: «Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву»… Как же все это дурно пахнет. И как же достал этот лживый субъект. Который своё дерьмо любит перекладывать на других. Пять лет тотальной власти. Пять чертовых лет для проведения надлежащего следствия. И пустота. Никаких весомых действий. Никакой истины. Только мурчащие заявления всех постмайданных прокуроров — Яремы, Махницкого, Шокина, Луценко. «Сейчас все расследуем». Почему за пять лет не довели до суда дела и не осудили виновных? Потому что некогда было. Надо было зарабатывать… Потому что ни черта не профессионалы, а только потребители новых зарплат… Потому что слишком сложно и двусмысленно. Но так или иначе — много пафоса и ничего на выходе. Именно вот это вот лицемерие и заставило людей смачно отхаркаться в физиономии прошлой команде…

…Есть и другая сторона. Очередное проявление слабости государства. Оно не смогло обеспечить процесс законностью, правовой логистикой, доказательством. Просто волюнтаристским решением делает. И этим быстро агрит пассионариев. Да-да, тех самых, что любят движи. Их мало, но они начинают опять объединяться, чтобы «защищать государство». И в этот движ начинают осмысленно втягиваться те, кто крайне негативно оценивает того же Порошенко. Потому что это уже не про порошенковский реванш, а про разрушение остатков гордости. И потому нас опять ждёт столичная бойня, которая на этот раз точно умножит нас на ноль. Потому что нельзя ломать через колено ради ситуативных профитов…»



Политолог Михаил Чаплыга акцентировал внимание на том, что этим обменом власть фактически признала конфликт на Донбассе — внутренним: «Ящик Пандоры с возможностью изменения меры пресечения обвиняемым в особо тяжелых преступлениях был открыт еще на Майдане. Закон о запрете преследования его участников… Помните? Ну вот… змея укусила саму себя за хвост. НО! В данном случае это произошло в условиях ОТСУТСТВИЯ аналогичного закона (см. п. 4 этого текста). 2. Согласие Киева на включение в список лиц, проходящих по преступлениям на Майдане, ОДНОЗНАЧНО юридически фиксирует признание Киевом того, что именно события на Майдане стали первопричиной дальнейших событий на Востоке. Т.е. фиксация того, что природа конфликта внутренняя. 3. Факт "обмена" обвиняемых в преступлениях на Майдане на военнослужащих ОДНОЗНАЧНО фиксирует использование Киевом во внутреннем конфликте ВОЕННОЙ организации. 4. Способ проведения "юридической очистки" ЗАФИКСИРОВАЛ отсутствие в Украине независимой судебной системы и независимой прокуратуры. Т.е. отсутствие механизмов реализации права на справедливый суд.

5. Прокуратура не имеет НИКАКИХ правовых возможностей при передаче дел в ДБР продолжать ЗАОЧНО обвинять и расследовать.

П.С.: для тех, кто в танке поясняю! П. 6 Минских гласит об освобождении удерживаемых лиц. Всех на всех. Юрисдикция Минских — события на Востоке.

Согласие Киева на включение в список лиц, проходящих по событиям, предшествующим событиям на Востоке означает признание Киевом причинно-следственной связи и расширение п. 6. Минских на события на Майдане.

Никакая РФ никого не требовала. РФ лишь настаивала на исполнении п.6 Минских. Это ТКГ в Минске (т.к. ОРДЛО и Киев) пришли к согласию в ходе ПРЯМЫХ переговоров о списках лиц. Не стоит путать межгосударственный обмен, межгосударственные передачи и исполнение п.6 Минских.

Вот и все. Именно это и нужно было профиксить для цементирования позиций РФ в рамках Нормандии: внутреннюю природу конфликта и использование Киевом в этом конфликте армии, а не милиции и СБУ. Все это открывает ПРЯМОЙ путь к прямым переговорам с руководством ОРДЛО и смягчению санкций со стороны ЕС. Как это объяснит для внутреннего пользования официальная пропаганда и как она для внутреннего пользования это истолкует, уже неважно и мало кому интересно за пределами Киева. Равно как никого не интересует "гуманитарная" сторона принятия таких решений. Сдается мне, что это станет первым "обменом", о котором постараются не говорить, а пиариться на нем будет как раз противоположная политическая сторона. Оппозиция. Еще один побочный эффект. Теперь выбит последний аргумент критиков летнего возврата Медведчуком пленных из ОРДЛО».



Активист Майдана Владимир Парасюк тоже написал об очередном разделении украинского общества: «Да, мы живем в сложное время. И очень трудно видеть черное или белое, когда вокруг все такое неоднозначное и серое. Этот обмен разделил общество на две части: в одних будет ощущение несправедливости, а в других — чувство победы. Но точно нельзя сказать, что возвращение наших людей — это плохо. И сегодня мы должны разделить радость с семьями тех, кто возвращается, и разделить боль с семьями Героев Небесной Сотни. Как я в уже говорил, все это сложно, но людьми оставаться нужно.

Кстати, кто-то обещал, что будет прикладывать максимум усилий, чтобы люди не разделялись. А сейчас так и произошло, потому что никто ничего не объясняет и все происходит как обычно».



Журналист Дмитрий Василец, который чуть было не отсидел сам 9 лет по политическому делу, тоже прокомментировал сегодняшний обмен пленными: «Поздравляю освобожденных сегодня в рамках "обмена украинцев на украинцев" граждан Украины по обе стороны конфликта с обретением долгожданной свободы! Политики фактически держали большинство этих людей в заложниках, и хочется надеяться на то, что в будущем Зеленский остановит фабрику фейковых уголовных дел в СБУ, и на неподконтрольной территории также сделают у себя для этого все необходимое. Позиция по сотрудникам Беркут со стороны Украины явно неадекватная, и прямо свидетельствует о прямой попытке заблокировать расследование дела майдана. Видимо представители старой власти и ОПГ Порошенка много заплатила за именно такой "обмен", дабы обелить себя и легализовать явно необоснованные репрессии против сотрудников Беркута, все эти 6 лет! Уверен, спектакль под СИЗО был заранее спланирован в тесной кооперации с организаторами данного "обмена" и хорошо оплачен ОПГ Порошенка».

