Включив в обменный список бывший бойцов спецподразделения «Беркут», президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что конфликт в Донбассе стал следствием госпереворота 2014 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады и юрист Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook 29 декабря

Кузьмин: «Приказ бороться за демократию не поступал» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Включение экс-беркутовцев в списки для обмена является фактическим признанием конфликта на Донбассе следствием событий, произошедших в Киеве в 2014 году, в которых экс-беркутовцы противодействовали неконституционному захвату власти так же, как противодействовали незаконному захвату власти бойцы ДНР/ЛНР.

А раз так, то они, экс-беркутовцы, признаны участниками конфликта на Донбассе, которые могут быть обменены на пленных украинских военных. Такова логика Зеленского.

Следуя этой логике следующим его шагом должно стать расследование всех преступлений, совершенных в Киеве в 2014 году группой̆ заговорщиков, включая:

— создание преступной организации с целью незаконного захвата власти;

— антиконституционный захват власти с целью незаконного обогащения под прикрытием массовых акций протеста на Майдане;

— использование армии для удержания захваченной власти под прикрытием «АТО»;

— разграбление государственного бюджета и средств международной финансовой помощи под прикрытием «борьбы с российской агрессией»;

— разрушение основ украинской государственности и передача государственного управления представителям западных спецслужб под прикрытием псевдореформ.

А это может означать, что скоро мы все увидим в СИЗО наиболее одиозных представителей порошенковского режима вместе с их западными кураторами, опрометчиво не покинувшими Украину после победы Зеленского.

Тогда становятся понятными и снятие в турборежиме депутатской неприкосновенности, и назначение новых руководителей ГБР, СБУ и ГПУ, и даже сегодняшний обмен пленными имеет свой скрытый смысл. Выходит, наш новый президент вовсе не простак, как кажется на первый взгляд. Что ж, поживем — увидим.