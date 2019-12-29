Зеленский признал Майдан государственным переворотом?
Включение экс-беркутовцев в списки для обмена является фактическим признанием конфликта на Донбассе следствием событий, произошедших в Киеве в 2014 году, в которых экс-беркутовцы противодействовали неконституционному захвату власти так же, как противодействовали незаконному захвату власти бойцы ДНР/ЛНР.
А раз так, то они, экс-беркутовцы, признаны участниками конфликта на Донбассе, которые могут быть обменены на пленных украинских военных. Такова логика Зеленского.
Следуя этой логике следующим его шагом должно стать расследование всех преступлений, совершенных в Киеве в 2014 году группой̆ заговорщиков, включая:
— создание преступной организации с целью незаконного захвата власти;
— антиконституционный захват власти с целью незаконного обогащения под прикрытием массовых акций протеста на Майдане;
— использование армии для удержания захваченной власти под прикрытием «АТО»;
— разграбление государственного бюджета и средств международной финансовой помощи под прикрытием «борьбы с российской агрессией»;
— разрушение основ украинской государственности и передача государственного управления представителям западных спецслужб под прикрытием псевдореформ.
А это может означать, что скоро мы все увидим в СИЗО наиболее одиозных представителей порошенковского режима вместе с их западными кураторами, опрометчиво не покинувшими Украину после победы Зеленского.
Тогда становятся понятными и снятие в турборежиме депутатской неприкосновенности, и назначение новых руководителей ГБР, СБУ и ГПУ, и даже сегодняшний обмен пленными имеет свой скрытый смысл. Выходит, наш новый президент вовсе не простак, как кажется на первый взгляд. Что ж, поживем — увидим.