Общественный деятель Александр Скубченко объяснил, почему состоявшегося обмена пленными недостаточно, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе

Скубченко: «При Зеленском деградировали институты государственного управления» © Facebook, Александр Скубченко

Все, кого меняли с двух сторон — граждане Украины. 80% тех, кого Киев передал Донецку и Луганску — граждане Украины, которые до ареста жили на контролируемой территории, те, кто никогда оружие в руках не держал — политические узники.

22 человека отказался покидать Украину, так как ехать в ЛДНР им некуда: дом и семья здесь, Зеленский их просто выдворял из дома, по факту.

С точки зрения Зеленского и его придворных грантоедов мы обменяли хороших украинцев на плохих украинцев. О каком приближении мира мы говорим, если власть нас до сих пор сегрегирует? О каком «достучусь до сердец» Зеленский говорит, если до сих пор с презрением относится к миллионам людей по ту сторону фронта?

Да, Зеленский подписал указ о помиловании лиц, которых обменял. Но помиловал ли он их в душе? Нет, помиловал лишь на бумаге, для него это лишь вопрос процедуры.

Да, одномоментно освободили украинцев в Киеве, в Донецке и в Луганске. Но Зеленский приветствовать будет лишь тех, кого к нему на встречу доставят в Борисполь. Иных для него не существует: обменяли и с глаз долой. Расстраивать сторонников майдана и войны Владимир не желает.

Шанс на мир появится только тогда, когда Зеленский мыслями, словами и делами станет президентом всей страны, а не только её части — майдана. Когда станет президентом и для неподконтрольного Донбасса, а не просто будет говорить дешёвое, что Донбасс — это Украина.

Когда мы признаем, что в Украине — гражданская война, что граждане Украины убивают граждан Украины, что освобождаем и меняем граждан Украины на граждан Украины.