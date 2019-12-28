27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Государственного бюро расследований Романа Трубу. Новым исполняющим обязанности назначили народного депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову

Эксперты встретили назначение с надеждой, что громкие резонансные дела сдвинуться в мертвой точки. Критики власти — опасаются предвзятости нового начальника Госбюро.

Журналист Василий Апасов написал, чего ждет от нового руководителя ГБР: «Ирина Венедиктова — новый руководитель ГБР. Указом президента Украины #960 Роман Труба уволен с должности директора ГБР. Указом президента Украины #961 Ирина Венедиктова назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР. От лица победителей интернет-голосования в Совет общественного контроля при ГБР, указ о назначении которых так и не подписал Роман Михайлович, желаем Ирине Валентиновне мудрости, выдержки и хладнокровия на занимаемой должности. Наш коллектив уверен, что ГБР получило шанс на перезагрузку. В команде президента, хоть и поздно, но к счастью разобрались, что Бюро руководил человек, который не соответствовал занимаемой должности. Но не будем о грустном. О уволенных или хорошо или ничего. Со своей стороны мы ждём законного решения вопроса оглашения списка победителей голосования в РГК при ГБР и готовы незамедлительно приступить к выполнению обязанностей, чтобы закрыть все пробелы, которые намеренно не оставлял бывший директор. В частности, поможем наконец-то создать, спустя полтора года, дисциплинарную комиссию».



Журналист Антон Швец предлагает судить о новом руководителе по его первым решениям: «Итак главой ГБР у нас станет депутат от партии президента. Ирина Венедиктова. Известна этим: Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена…. Не набрала минимум баллов. Никакой политизации. Ирина Венедиктова известный профи никак не связанный с партией власти. Все так. Дайте ей сто дней».



Коллега Венедиктовой по парламенту Лиза Богуцкая поздравила однопартийку: «Поздравляю с назначением на пост головы ДБР. Это очень знаковое назначение. Во-первых, женщина. Во-вторых, умница. В-третьих, любой мужик позавидует ириной выдержке и напористости. В добрый путь. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем говорить о ГБР, как о реально сильном и мощном инструменте в борьбе с криминалом в среде чиновников высшего ранга».



Политолог Павел Нусс не разделяет радости от назначения Венедиктовой: «Закон о так называемой «перезагрузке ГБР» в парламенте был принят 3 декабря, и лишь 24 декабря Зеленский подписал его. Более 20 дней Зеленский определялся не с законом, естественно. Его кураторы да и он сам настолько были заинтересованы в абсолютно подконтрольном и беспредельном Романе Трубе в должности директора ГБР, что целая команда «стратегов» ломала голову над вопросом сохранения Трубы в должности после вступления в силу Закона. Не получилось. Очередная порция слива шокирующей информации о деятельности Трубы в «Трубу прорвало» окончательно заперла этот вопрос и Зеленскому пришлось определяться с другой кандидатурой, которая на все 100% будет соответствовать главному критерию — безукоризненная преданность лично Зеленскому и его окружению.

Определился.

В.и.о директора ГБР назначена глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова, членкиня фракции «Слуги народа».

Я не разделю общего оптимизма от этой кандидатуры, потому как, повторюсь, главным критерием подбора кандидатуры у Зеленского было и есть не профессионализм, а личная преданность, что ставит под сомнение, мягко говоря, вопрос об объективности и принципиальности Венедиктовой.

Более того. Меня не мало тревожит и вопрос о ее возможном контакте с Портновым и Богданом. Это главный вопрос в этой истории. И он открыт. К сожалению».



Политолог Виктор Таран написал также о личной преданности нового главы ГБР лично президенту: «Назначение Венедиктовой главой ГБР очередной раз подтвердило, что для ЗЕ личная преданность важнее профессионализма».



Бывший народный депутат Борислав Береза убежден, что Венедиктова пришла на свой пост надолго: «И теперь временно исполняющий обязанности главы ГБР докажет, что нет ничего более постоянного в Украине, чем временное».



Политолог Андрей Смолий упрекнул Зеленского в кумовстве: «Господин Зеленский, где независимые и «не свои» люди? Назначить главой ГБР депутата от «Слуги народа» Венедиктову это просто в традициях власти Януковича. Все свои. Никаких независимых и объективных людей. О беспристрастных расследованиях можно забыть. Дело Трубы живет и будет жить дальше. Ведь проблема не в Трубе, а в исключительно ручном управлении всеми органами государственной власти со стороны Офиса президента.

Кто-то может себе хоть на минутку представить, что директор независимого правоохранительного органа в странах ЕС назначат по партийной квоте? Я нет. Не видел и не слышал. Еще действующего депутата, главу Комитета правовой политики.

Дно пробито еще раз. Правовое государство не существует».