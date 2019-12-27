Вчера в Украине прошла очередная реформа. Генеральную Прокуратуру Украины переименовали в «Офис генерального прокурора», с января даже табличку говорят, поменяют и неугодных людей также всех поувольняют.
Жаль с таким большим объемом работы прокуратура, или как там ее сейчас называть, не успела подписать подготовленное подозрение к убийце Стерненко, также время не хватило на арест имущества Порошенка, которое активно уплывает и переписывается на других людей.
Но времени хватает почему-то на блокирование ареста нападавших на журналистов издания Шарий.нет и Страна.юа, СБУшных отморозков, и переквалификацию им статьи с «нападения на журналиста» в простую «хулиганку».
Хорошо что на брифинге Генпрокурор с послом США дал нам «недалеким зрадофилам» понять, что все хорошо, и идет по плану..