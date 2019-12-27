Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец убежден, что такой «эффективной» работе Генпрокуратуры ни Порошенко, ни напавшим на журналистов радикалам, опасаться нечего

Вчера в Украине прошла очередная реформа. Генеральную Прокуратуру Украины переименовали в «Офис генерального прокурора», с января даже табличку говорят, поменяют и неугодных людей также всех поувольняют. "Генпрокурор Рябошапка уже срубил рейтинг власти процентов на 20" — Шарий © скриншот с видео Анатолий Шарий

Жаль с таким большим объемом работы прокуратура, или как там ее сейчас называть, не успела подписать подготовленное подозрение к убийце Стерненко, также время не хватило на арест имущества Порошенка, которое активно уплывает и переписывается на других людей.

Но времени хватает почему-то на блокирование ареста нападавших на журналистов издания Шарий.нет и Страна.юа, СБУшных отморозков, и переквалификацию им статьи с «нападения на журналиста» в простую «хулиганку».

Хорошо что на брифинге Генпрокурор с послом США дал нам «недалеким зрадофилам» понять, что все хорошо, и идет по плану..