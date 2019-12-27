Донецкий журналист Руслан Мармазов на своей странице в Facebook рассказал о том, как испанская федерация футбола наказала фанатов «Райо Вальекано» за их позицию по отношению к украинскому футболисту, большому поклоннику Бандеры и неонацистской идеологи Роману Зозуле

Испанская федерация футбола сыграла за Бандеру.

Не так давно болельщики «Райо Вальекано» левых политических устремлений устроили весёлую жизнь украинскому легионеру Роману Зозуле. Пятьдесят оттенков коричневого: вишенка на тортике Зозули © Facebook, Роман Зозуля | Перейти в фотобанк

Во время матча с «Альбасете», где играет ярый поклонник Бандеры, фанаты сообщили ему, что он — нацист. Сообщили громко и неоднократно. В перерыве Зозуля разрыдался в раздевалке, матч был остановлен.

Сегодня испанская федерация футбола определилась с санкциями. Виновными признаны болельщики «Райо». Клуб оштрафуют на 18000 евро. К тому же одну игру мадридцам придётся провести без зрителей вовсе, ещё две — с частично пустыми трибунами.

Понятно, в последнем случае на стадион не пустят фанатов. Вот вам и европейцы. Дутые антирасистские акции и поддержка махрового неонациста, когда дело доходит до конкретики.