Канадские миротворцы для Донбасса: сенсационный кульбит Василия Боднара
Канадские миротворцы для Донбасса: сенсационный кульбит Василия Боднара
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В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея.

Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы.