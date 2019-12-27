Украинский политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что от смены формального руководителя Госбюро расследований никак не поменялись кураторы ведомства и его главные задачи

Итак, Зеленский сменил Трубу на должности главы Госбюро расследований (ГБР). Заменив его на нардепа «Слуги народа» Венедиктову. Зеленский уволил Трубу и назначил и.о. директора ГБР — указ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако реальной смены контроля над ГБР не произошло. Труба был ставленником Турчинова-Авакова. А Венедиктова — ставленница Авакова.

То есть Аваков, как контролировал ГБР, так и контролирует дальше. Ну, а ключевая задача руководства ГБР (как старого, так и нового) — сделать так, чтобы, как Порошенко, так и Турчинов-Аваков, не понесли наказание за все, что делали пять лет со страной.