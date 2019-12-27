В буквальном смысле слова натолкнулся на улице на народного депутата.
А, чо? Я не виноват. Он сам — без охраны и пешком.
Депутат молодой, но умный. За те скандалы, что там, в Раде происходят, ему не интересно. Говорит, мол, «люди разные».
И нашел чем порадовать. Рассказал, что Милованов у них на комитете признался в том, что наконец и самостоятельно понял — учебники по либеральной экономике и реальная жизнь в Украине таки отличаются. И теперь министр даже готов поговорить за промышленность.
Депутаты его обещание в протоколе зафиксировали.
Приведет ли это к чему-то хорошему? Не знаю.
Но сам факт того, что Раде иногда разговаривают за экономику и промышленность — не может не радовать.