Главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов рассказал о необычной встрече и откровенном разговоре с депутатом Верховной Рады Украины

В буквальном смысле слова натолкнулся на улице на народного депутата.

А, чо? Я не виноват. Он сам — без охраны и пешком. «Нищета» слуг народа. Почему украинские министры и депутаты жалуются на свою зарплату © фотобанк

Депутат молодой, но умный. За те скандалы, что там, в Раде происходят, ему не интересно. Говорит, мол, «люди разные».

И нашел чем порадовать. Рассказал, что Милованов у них на комитете признался в том, что наконец и самостоятельно понял — учебники по либеральной экономике и реальная жизнь в Украине таки отличаются. И теперь министр даже готов поговорить за промышленность.

Депутаты его обещание в протоколе зафиксировали.

Приведет ли это к чему-то хорошему? Не знаю.

Но сам факт того, что Раде иногда разговаривают за экономику и промышленность — не может не радовать.