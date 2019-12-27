Израильский политолог Соломон Манн подвел политический итог деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины в 2019 году

Владимир Зеленский, избранный президентом в мае этого года, готовится встретить первый новогодний праздник на посту Президента Украины. Надо сказать, что ему есть что праздновать.

В течение полугода, переступая через яростное сопротивление старой администрации Порошенко, поползновения вора-олигарха Коломойского и его «шестерок» во власти, превозмогая все препоны и даже угрозы физического уничтожения от украинских неонацистов, Президенту Зеленскому удалось решить самые тяжелые проблемы государства, решить которые было почти невозможно. Легче обменять самого Зеленского © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Президент Зеленский договорился о мире с нормандской группой, и даже Путин оценил его шаги к миру. Стрельба пока не прекратилась, но разделение военных обеих сторон Донецкого конфликта идет полным ходом. После марта 2020-го, скорее всего, перестрелки сами собой сойдут на нет, хотя никто не гарантирует, что граничные конфликты полностью исчезнут навсегда.

Зеленскому удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами, возвращены украинские моряки и украинские военные суда. Готовится еще более масштабный обмен, который позволит сотням украинцев вернуться домой (80 и 130 ориентировочно).

Зеленский договорился о продолжении газового транзита, который приносит обмелевшему украинскому бюджету по 500-700 млн долларов в год (до 16 млрд грн). В добавок ко всему Россия, на удивление всем, заплатит 3 млрд долларов наличными в казну Украины, чего даже я не ожидал.

Это отличные новости для граждан Украины, настоящих, а не самозваных патриотов. Мне приятно не только то, что многострадальный украинский народ наконец получит небольшую передышку, но также и то, что сделано все это именно тем способом, о котором я говорил: Президент Зеленский отбросил наконец глупые метания между Америкой и Европой и доверился Президенту Макрону, который сам виртуозно ведет переговоры с Путиным и добивается взаимовыгодных успехов, которые не только в интересах Макрона, но и в интересах всех сторон, играющих с ним в одной команде.