Украинский журналист Вячеслав Чечило обращает внимание, что дополнительные доходы из-за ревальвации гривны получило не государство Украина, а его кредиторы из числа международных спекулянтов, которые активно скупали ОВГЗ

В последние годы в стране существовала значительная группа людей, обладающая в определенной мере статусом экстерриториальности. Речь идет об айтишниках и заробитчанах, которые мало зависели от внутренней политики правительства, получали доходы в валюте и если и платили налоги, то весьма незначительные. Рост гривны. Очередное разорение украинцев © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Однако в этом году путем ревальвации гривны с их доходов взяли сразу 20% «налогов».

И здесь можно было бы порадоваться за государство. Но, увы, эти 20% пошли вовсе не в бюджет. Их получили кредиторы правительства и финансовые спекулянты, причем в значительной мере международные.

Стоит за этим некий «хитрый план» Минфина, злой умысел или просто кривые руки — вопрос, ответ на который мы скоро все узнаем.