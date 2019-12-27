Экс-замгенпрокурора Украины, депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, какой вой подняли бы «борцы за права человека», если бы при Януковиче избили, а потом облили бы мочой журналиста оппозиционного телеканала

Украина утратила остатки государственности. Саботаж под видом реформы: США и генпрокурор тормозят расследование громких дел © скриншот видео Генеральна прокуратура України

Представляете, какой вой подняли бы всякого рода «борцы за права человека», если бы при Януковиче избили, а потом облили бы мочой журналиста оппозиционного телеканала? Или если бы рядом с генпрокурором Пшонкой на брифинге в ГПУ сидел бы посол России Зурабов?

Почему же сейчас они, «борцы» эти, молчат? Или «борцам за демократию» приказ бороться за демократию не поступал? Или это и есть та самая демократия, ради которой некогда благополучную страну разорвали на части?

Новые лица, говорите… Страна в смартфоне…