Украина утратила остатки государственности.
Представляете, какой вой подняли бы всякого рода «борцы за права человека», если бы при Януковиче избили, а потом облили бы мочой журналиста оппозиционного телеканала? Или если бы рядом с генпрокурором Пшонкой на брифинге в ГПУ сидел бы посол России Зурабов?
Почему же сейчас они, «борцы» эти, молчат? Или «борцам за демократию» приказ бороться за демократию не поступал? Или это и есть та самая демократия, ради которой некогда благополучную страну разорвали на части?
Новые лица, говорите… Страна в смартфоне…