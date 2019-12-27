Портнов: «Надо ж было назначить главным правоохранителям страны такого недотёпу»

Юрист Андрей Портнов написал в своем Telegram, что, ознакомившись с тезисами пресс-конференции генпрокурора, пришел к выводу, что по сравнению с ним все предыдущие постмайданные руководители ГПУ — гении интеллектуальной и прокурорской мысли

Посмотрел тезисы пресс-конференции Генерального прокурора, уже четыре месяца правящего прокуратурой.

Из всего сказанного мотлоха о решительной борьбе с экологической преступностью и банковскими преступлениями, ключевым достижением случайно назначенный в прокуратуру функционер назвал создание Офиса генерального прокурора вместо ГПУ. Саботаж под видом реформы: США и генпрокурор тормозят расследование громких дел © скриншот видео Генеральна прокуратура України

Надо ж было назначить главным правоохранителем страны такого недотёпу, чтобы пока он увлекался всей этой х…й, ключевые преступники успели переписать всё своё имущество, вывести и спасти похищенные у государства деньги и несколько раз переукрасть ранее украденное, на фоне параллельного увольнения из прокуратуры всех, кто хоть что-то умел делать и как-то разбирался в уголовном процессе.

Надо признать, дорогие друзья, что на фоне перечисленных успехов, главным достижением начальника прокуратуры является превращение четырёх предыдущих постмайданных генеральных прокуроров в неоспоримых гениев интеллектуальной и прокурорской мысли.