Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как устроена логистика поставок и транзита российского углаячерез Украину

На днях российский Evraz, принадлежащий, как известно, Роману Абрамовичу, пожаловались на то, что больше не может транзитировать уголь через Украину из Беларусь в страны ЕС. При чем, если с Украиной все более-менее понятно, то в «братской» Беларуси оказывается палки в колеса ставит новоявленный посредник Николай Воробей. Предвижу удивленные вопросы: а что — они вообще везут через нас уголь? Скажу больше: везут и к нам тоже. Причем — в больших объемах. Только за первое полугодие 2019 года ввезли на $1 млрд. — как для промышленности, так и для энергетики.

Как водится, у нас любят разгонять #зраду и теории заговора о том, что на самом деле весь «российский» уголь — из Л/ДНР. Но это «немного» не так. Танцы с бубнами и недозапрет в Украине импорта электроэнергии из России © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

Как вообще устроена логистика угля из России? Основных «месторождений» там два: соседняя с нашим Донбассом Ростовская область (там добывают только (!) антрацит) и Кузбасс — Кемеровская и Новосибирская области, примерно 4000+ км от Украины. Другая серность, другая зольность, другие марки. «Настоящий» российский уголь везут, в основном, оттуда. А вот если область происхождения — Ростовская — это, с большой долей вероятности — может быть контрабандой с оккупированных территорий.

И пункт второй — очень важный. На данный момент, по информации участников рынка, «контрабандный» уголь в Украину почти не заходит — все больше в Турцию, Прибалтику, Польшу, Италию, в порты ARA и Гент, ну и конечно, что-то «растворяется» внутри самой России. Естественно, пройдя по документам «очистку», чтобы избежать санкций — под видом «ростовского» угля. В Украину такой уголь не продают, прежде всего, из-за боязни потребителей схлопотать террористическую статью от СБУ.

Недавно одни грамотеи написали, что якобы под видом угля с Кузбасса в Украину идет контрабанда из Л/ДНР. Сразу скажу: слишком накладно делать такой крюк из Сибири (потому что чтобы зольность и серность были «кузбасские» — надо же хоть что-то оттуда привезти, минимум полсостава, куда «подмешать» левый уголь). Чтобы не утомлять расчетами — это где-то +$27-30 на тонне. Чтобы было понятно, когда один украинский олигарх захотел поставить допмаржу на ввоз из России +$10-15 на тонне — все взвыли и отказались. Так что давайте не путать грешное с праведным:

А) через Украину идет транзит российского угля в Европу (был — до появления квот)

Б) Украина покупает (покупала) российский уголь для своих потребностей

В) Далеко не весь уголь «из России» — с неподконтрольной части Донбасса