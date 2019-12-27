Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как будет формироваться тариф на прокачку российского газа в следующем году

По переговорам. Очевидно, что ключевой вопрос — ставка транзита/плата за транзит, как трактуют русские. На днях местный регулятор установил новые ставки вход/выход для оператора ГТС. Они примерно соответствуют текущему тарифу — около 2,6 долл/тыс. куб. м на 100 км. Это позволяет предположить, что вокруг этого и будут переговоры переговариваться.

Резкое повышение ставки — это реальное поражение Газпрома, а не те тупо/полито/патриотические визги, что доносятся из-за восточной границы. Тогда проще не подписывать и устроить короткую газовую войнушку с повышением цен на биржах ЕС. Тем более, что по СП-2 таки прокинули евроатлантические партнеры. Точнее оттянули его неизбежную достройку на недолго.

Отсюда диспозиция: ставка/цена на транзит будет примерно соответствовать утвержденной местным регулятором. К слову, от содержавшейся в проекте ее срезали примерно вдвое. Думаю, после соответствующей выволочки в КМ. Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" подписан. Кому досталась победа? © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

Т.о., при транзите 40 млрд. куб. м в год оператор ГТС получит около 1,3-1,4 млрд зелени. Все потолок. Это не то, чего добивался Киев, но уже что-то.

Теперь самое печальное для «Газпрома». 20-й год будет тяжким. Напомповали в ПХГ столько газа + атипичная зима+ СПГ прёт, как не парадоксально в значит степени НОВАТЭКовский. Результат — будет серьезное проседание по цене в ЕС. Оно уже случилось. И. Будет проседание по объемам. Ни о каких рекордных 202 млрд 2018 года речи не может быть. Тем более, что и 202 по факту не было, ибо часть закачали в ПХГ и продали сами себе. Реально было 190+ млрд, в 2019-м будет примерно столько же по факту.

Если 65 млрд в 20 г — это простая арифметика, то 40 млрд в 21-м, а тем более далее — откровенный реверанс в сторону Киева. Если не случится чудо и доля Газпрома возрастет на рынке ЕС от современной, то никакие 40 млрд Газпрому не нужны в принципе. Маразматические аргументы- 30 и 10 для реверса в Украину? Для реверса в Украину можно прекрасно использовать потоки. ибо при транзите через Украину приходится этой Украине платить за транзит. Не правда ли, логично?).

В новых тарифах есть виртуальные точки. Вот и посмотрим, захочет ли Газпром экспорт играться в европские игры на Украине. Именно для этого и проводилась «реформа», панове. Ибо без высокой цены по импортному паритету никакая амбулатория семейной медицины в Вилково бы плодов ее не ощутила. Теперь нам в этом все жить. Дорого, на кой нужно х.з., зато как в Европушке. Доклад окончил.