Народный депутат Украины Александр Горенюк от партии «Слуга народа», который прошел в Верховную Раду по округу №136, попался на откровенной лжи.
Так, в начале декабря в Одессе запустили более 30 новых автобусов МАN, которые соединяют поселок Котовского и другие районы города. Горенюк заявил на своей странице в Фейсбуке, что это его заслуга.
«Я не стал ждать следующей предвыборной кампании и решил выполнять свои обещания. Например, перезапуск общественного транспорта. Первые тестовые большие автобусы MAN уже ездят по городу», — похвастался Горенюк.
Но оказалось, что новые автобусы — это собственность ПАО «СеверТранс». Выяснилось также, что в этой компании с Горенюком никто и не знаком, поскольку он никогда не общался к ним по этому вопросу.
И на кого этот пройдоха рассчитывал?))