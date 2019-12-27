Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий рассказал о том, что депутат Украины Александр Горенюк от пропрезидентской партии «Слуга народа» приписал себе заслуги по приобретению пассажирского автотранспорта, к которому не имеет отношения

Народный депутат Украины Александр Горенюк от партии «Слуга народа», который прошел в Верховную Раду по округу №136, попался на откровенной лжи.

Так, в начале декабря в Одессе запустили более 30 новых автобусов МАN, которые соединяют поселок Котовского и другие районы города. Горенюк заявил на своей странице в Фейсбуке, что это его заслуга. Третий звонок. Как и когда погаснет экран «государства в смартфоне» Зеленского © РИА Новости, Константин Родиков | Перейти в фотобанк

«Я не стал ждать следующей предвыборной кампании и решил выполнять свои обещания. Например, перезапуск общественного транспорта. Первые тестовые большие автобусы MAN уже ездят по городу», — похвастался Горенюк.

Но оказалось, что новые автобусы — это собственность ПАО «СеверТранс». Выяснилось также, что в этой компании с Горенюком никто и не знаком, поскольку он никогда не общался к ним по этому вопросу.

И на кого этот пройдоха рассчитывал?))