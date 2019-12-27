Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв полагает, что Алексей Гончарук и его молодой Кабмин имеют возможность для решительных шагов по экономическим реформам, поскольку они еще не имеют старых коррупционных связей

Власть всегда повышала тарифы на газ. Правительства Гройсмана и Яценюка повышали тарифы на газ для населения и представляли это как необходимость. Но население страны воспринимало и будет воспринимать любое повышение цен на газ в штыки, потому что покупательная возможность граждан низкая.

Правительство Алексея Гончарука заявило, что цены в платежках можно снизить на 400 грн как минимум. Сегодня важно искать пути для минимизации расходов денег населения за газ и видно, что Гончарук нашел такое решение. Поэтому впервые за последние 5 лет правительство не повышает цены за газ, а понижает, и это хорошее решение для простых людей. Паровозик Зеленский и молодой Разумков. Как два человека тащат на себе имидж власти © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Гончарук умеет находить возможности. Когда президент поставил задачу снизить платежку, он не сказал, что это невозможно (хотя это почти невозможно). Он сказал, как это можно сделать.

Гончарук грамотный экономист, имеет опыт работы в иностранных финансовых институциях, поэтому его взгляд свежий и модерный. Более того, молодость может пугать некоторых, но для Украины молодой Кабмин это прививка от старых коррупционных связей. Говоря другими словами, они не имеют коррупционного прошлого.

Такого прошлого не имеет Владимир Зеленский, поэтому граждане поставили на него и его команду, потому что старые политики показали свою недееспособность на протяжении всей модерной истории Украины.

К слову, взгляните на Финляндию, там тоже молодежь пришла к управлению страной. Поэтому дорогу молодым.