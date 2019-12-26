Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook прокомментировал некоторые положения законопроекта «О СМИ»

Законопроект «О СМИ»

Прочитал законопроект Минкульта «О СМИ» и в этой связи хочу сказать следующее:

— единственная задача журналистов говорить правду; Золотарев предупредил Зеленского о репутационных потерях в случае принятия закона о СМИ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

— и наказывать их можно только за то, если они умышленно не говорят правду;

— это законопроект исходит их другой аксиомы — правда то, что чиновники назовут правдой, все остальное — может быть уголовнонаказуемой ложью.

Чистый «1984»: «Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, — это пострашнее, чем пытка или смерть…. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой».