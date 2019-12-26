Законопроект «О СМИ»
Прочитал законопроект Минкульта «О СМИ» и в этой связи хочу сказать следующее:
— единственная задача журналистов говорить правду;
— и наказывать их можно только за то, если они умышленно не говорят правду;
— это законопроект исходит их другой аксиомы — правда то, что чиновники назовут правдой, все остальное — может быть уголовнонаказуемой ложью.
Чистый «1984»: «Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, — это пострашнее, чем пытка или смерть…. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой».