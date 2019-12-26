Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook написал о целях американского покровительства националистических группировок

Постараюсь объяснить цель вашингтонского обкома, который через влияние на ГПУ покрывает в Украине уринапатриотов и других стерненко.

Не имея влияния на МВД и Авакова, уличные группировки националистов остаются для обкома единственным силовым инструментом запугивания неудобных и неугодных. Неприкосновенные. Как Стерненко и радикалы убивают рейтинг Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

Прежде всего, политических оппонентов и групп, которые могут противостоять соросятнику и порохоботнику во власти, так удачно взращённому обкомом.

Условно - Шарий имеет политическую перспективу? Ату его. Он угроза нашей соросятской семье.

Мне кажется, мы уже на грани того этапа истории, когда немилость обкома — является лучшим признанием борьбы за национальные интересы.