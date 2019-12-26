Постараюсь объяснить цель вашингтонского обкома, который через влияние на ГПУ покрывает в Украине уринапатриотов и других стерненко.
Не имея влияния на МВД и Авакова, уличные группировки националистов остаются для обкома единственным силовым инструментом запугивания неудобных и неугодных.
Прежде всего, политических оппонентов и групп, которые могут противостоять соросятнику и порохоботнику во власти, так удачно взращённому обкомом.
Условно - Шарий имеет политическую перспективу? Ату его. Он угроза нашей соросятской семье.
Мне кажется, мы уже на грани того этапа истории, когда немилость обкома — является лучшим признанием борьбы за национальные интересы.