Нападение на журналиста под ГБР совершил Строкань, входящий в маргинальную группу Корчинского. Тот самый, что руководил нападением на людей на Вокзальной две недели назад. И тот самый, что является внештатным осведомителем СБУ с 2014 года, тот самый, что использовался СБУ как секретный свидетель в делах против националистов и записывал все общения со всеми националистами на скрытую камеру, размещенную на одежде.
Тот самый, на которого была масса производств, не завершившихся на сегодняшний день посадкой.
Все как всегда. СБУшные осведомители. Корчинский. Нападение. Отсутствие наказания.
Мне кажется, пора что-то прокомментировать Офису Президента.