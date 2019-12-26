Блогер и политический деятель Анатолий Шарий на своей странице в Facebook рассказал, что за атакой на журналиста под стенами ГБР стоит группа Корчинского

Нападение на журналиста под ГБР совершил Строкань, входящий в маргинальную группу Корчинского. Тот самый, что руководил нападением на людей на Вокзальной две недели назад. И тот самый, что является внештатным осведомителем СБУ с 2014 года, тот самый, что использовался СБУ как секретный свидетель в делах против националистов и записывал все общения со всеми националистами на скрытую камеру, размещенную на одежде. Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк

Тот самый, на которого была масса производств, не завершившихся на сегодняшний день посадкой.

Все как всегда. СБУшные осведомители. Корчинский. Нападение. Отсутствие наказания.

Мне кажется, пора что-то прокомментировать Офису Президента.