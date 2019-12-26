Приговор?
К новогодним праздникам положено подводить итоги. Итог для Зеленского странный.
Он не выполнил практически ни одного обещания. У него в активе лишь обмен пленными в начале осени и встреча в Париже с неясными результатами.
Обещание посадок осталось нереализованным. На днях президент снял с должности двух губернаторов. Злоупотребляли должностью. Речи о привлечении к ответственности не идет.
О каком привлечении к ответственности Петра Порошенко и его команды может идти речь, если вот они свежие преступники остаются без наказания? Зато известно как гарант отдохнет в праздники.