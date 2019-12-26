Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник убежден, что громкие предвыборные обещания Владимира Зеленского о посадках коррупционеров никогда не будут выполнены

Приговор?

К новогодним праздникам положено подводить итоги. Итог для Зеленского странный. Блоха: «И после этого Зеленский еще будет рассказывать, что журналистам ничего не угрожает» © Facebook, Елена Блоха

Он не выполнил практически ни одного обещания. У него в активе лишь обмен пленными в начале осени и встреча в Париже с неясными результатами.

Обещание посадок осталось нереализованным. На днях президент снял с должности двух губернаторов. Злоупотребляли должностью. Речи о привлечении к ответственности не идет.

О каком привлечении к ответственности Петра Порошенко и его команды может идти речь, если вот они свежие преступники остаются без наказания? Зато известно как гарант отдохнет в праздники.