Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета
Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета
© скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк
Боевик Маруся Зверобой по-доброму предупредила украинских журналистов о том, что с ними будет после поливания их мочой:

«Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее».

Европейская демократическая страна, чего там…