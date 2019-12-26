Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в своем микроблоге Twitter рассказал об угрозах неугодным журналистам от национал-радикалов

Бойцовский суд. Радикалы безнаказанно издевались над журналистами в суде по делу Шеремета © скриншот Факти ICTV | скриншот Факти ICTV | Перейти в фотобанк Маруся Зверобой по-доброму предупредила украинских журналистов о том, что с ними будет после поливания их мочой:

«Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее».

Европейская демократическая страна, чего там…

Боевик Маруся Зверобой по-доброму предупредила укр. журналистов о том, что с ними будет после поливания их мочой: «Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее».

Европейская демократическая страна, чо там… — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 26, 2019

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