Боевик Маруся Зверобой по-доброму предупредила украинских журналистов о том, что с ними будет после поливания их мочой:
«Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее».
Европейская демократическая страна, чего там…
Боевик Маруся Зверобой по-доброму предупредила укр. журналистов о том, что с ними будет после поливания их мочой: «Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее».— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 26, 2019
Европейская демократическая страна, чо там…