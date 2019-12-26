Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отмечает, что генпрокурор Украины открыто благодарит поверенного США в Украине Тейлора за реформирования ведомства

Генеральный прокурор Украины Рябошапка даёт пресс-конференцию и в присутствии поверенного США в Украине Тейлора рассказывает, что реформирование прокуратуры было бы невозможным без помощи США. Двойное отравление, обман американцев и заговор против президента: что собрал Джулиани на Украине © Crzrussian / wikimedia.org

Это просто стыд. Послушный петрушка и его белый господин. При Зеленском колониальная зависимость Украины цементировалась на долгие годы. Грантоедская мразь, обслуживающая интересы своих американских господ, вместо служения интересам Украины, в каждом органе, в каждом институте власти. Без шестерок США не принимается ни одно решение.

Клоун Рябошапка без своих господ даже прокуратуру реформировать не в состоянии. Вместо мира и тарифов — земля и приватизация. Всё не для нас, а для господ. Но при этом они нам всем рассказывают о свободе и независимости.