Генеральный прокурор Украины Рябошапка даёт пресс-конференцию и в присутствии поверенного США в Украине Тейлора рассказывает, что реформирование прокуратуры было бы невозможным без помощи США.
Это просто стыд. Послушный петрушка и его белый господин. При Зеленском колониальная зависимость Украины цементировалась на долгие годы. Грантоедская мразь, обслуживающая интересы своих американских господ, вместо служения интересам Украины, в каждом органе, в каждом институте власти. Без шестерок США не принимается ни одно решение.
Клоун Рябошапка без своих господ даже прокуратуру реформировать не в состоянии. Вместо мира и тарифов — земля и приватизация. Всё не для нас, а для господ. Но при этом они нам всем рассказывают о свободе и независимости.